Algérie: La proposition de fixer les délais de convocation du corps électoral, "une preuve du sérieux" des efforts de l'institution militaire (RND)

Alger — Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a estimé, lundi dans un communiqué, que la proposition du Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), de la convocation du corps électoral avant le 15 septembre courant, la tenue de l'élection présidentielle dans les délais légaux et l'installation rapide d'une instance nationale indépendante pour l'organisation de la présidentielle est "un pas décisif et une preuve du sérieux" des efforts consentis par le Haut commandement de l'ANP.

Le chef d'état-major avait affirmé, lors de sa visite à la 4ème Région militaire à Ouargla, qu'"il est opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant, et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi, des délais raisonnables et acceptables qui répondent à une revendication populaire insistante".

A ce propos, le RND a accueilli "favorablement" la proposition du Général de corps d'armée, Gaïd Salah, la qualifiant "de pas décisif et de preuve du sérieux des efforts consentis par le Haut commandement de l'ANP pour la préservation de la voie constitutionnelle et la concrétisation de la revendication principale du peuple algérien consistant en l'application des articles 7 et 8 de la Constitution, consacrant la volonté populaire à travers la réunion des conditions et des mécanismes permettant aux citoyens de choisir librement et de façon souveraine le président de la République et de contribuer, ainsi à la construction d'institutions constitutionnelles solides".

Le RND a réaffirmé son soutien à cette démarche sur le terrain, la considérant comme "une étape pratique pour sortir de la situation actuelle", à travers "la mobilisation de ses militants pour sensibiliser les citoyens à l'impératif de participer à cette échéance électorale pour éviter au pays les conséquences du vide et la période de transition".