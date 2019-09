Ile Maurice: Olivia - Le problème récurrent de l'amiante

Ils vivent avec depuis des années. Les habitants d'Olivia se sont habitués à leur maison contenant de l'amiante. Ce, malgré le risque que cela comporte pour leur santé. Pourtant les autorités sont au courant depuis longtemps de la situation de ces familles qui habitent les 87 maisons contenant des partitions d'amiante.

«Plusieurs visites ont été faites par le conseil de district, le ministère du Logement et des terres et le Trust Fund, mais sans plus», explique Antonio Prosper, un des habitants. Comme lui, d'autres résidants souhaitent que les autorités tiennent leurs promesses pour les permettre de mener une vie plus saine.

Karen Churytoo et ses enfants souffrent de problèmes respiratoires. Une situation, qui selon les médecins, est causée par les conditions dans lesquelles elle et sa famille vivent. «On voudrait bien démolir la maison en amiante et en construire une en béton.»

Situation pitoyable

Anne Marie a passé plus de 45 ans dans sa maison en amiante. Les moments difficiles, elle en a vécu. Elle affirme ne plus pouvoir dormir sur ses deux oreilles. «En temps de pluie l'eau pénètre à travers la toiture de la maison. Pendant l'hiver la situation est encore plus pénible, nous éprouvons beaucoup de difficultés à passer la nuit, mo bizin met plastik.»

La cuisine et les toilettes se trouvent à l'extérieur. Ce qui rend la vie d'Anne Marie et de sa famille encore plus éprouvante. «Nous avons fait de notre mieux et nous avons tout fait selon nos moyens, mais nous sommes maintenant fatigués d'avoir à lutter.»