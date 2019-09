Congo-Brazzaville: Ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires - Michel Malalou Makanga conserve son fauteuil

Le président sortant a été réélu le 31 août au Complexe sportif de Pointe-Noire, au cours de l'assemblée générale élective présidée par Jean Tsélane Mongo, 3e vice-président de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fécoka-Ama), en présence du directeur départemental des Sports et de l'éducation physique, Joseph Biangou-Ndinga.

L'assemblée générale élective de la ligue de karaté de Pointe-Noire, tenue dans la quiétude le week-end dernier, a renouvelé sa confiance au président sortant, Michel Malalou Makanga, qui va présider un bureau de douze membres.

Unique candidat à sa propre succession après le rejet de deux autres candidatures jugées irrecevables faute des dossiers incomplets, Michel Malalou Makanga présidera aux destinées du karaté de la ligue de Pointe-Noire pour un second mandat de deux ans. Après sa réélection, il a appelé tous les karatékas à s'unir autour de leur discipline pour l'élever. «Je suis content de la confiance que vous m'aviez renouvelée. Travaillons à l'unisson pour la formation des cadres et l'organisation des séminaires de développement du karaté en milieu juvénile, car les jeunes sont notre relève », a-t-il signifié, présentant ses excuses auprès des karatékas qui se sont sentis lésés pendant la période des campagnes.

Michel Malalou Makanga a, par ailleurs, formulé deux motions, dont l'une de remerciement au préfet de Pointe-Noire pour l'attention qu'il apporte aux karatékas ainsi qu'à toutes les autorités pour la pratique libre et dans la paix du karaté dans la ville. La seconde est celle de soutien au président de la Fécoka-Ama pour avoir rehaussé le karaté congolais au niveau international et son fonctionnement à plein régime.

A l'issue des travaux, Jean Tsélane Mongo a félicité le directeur départemental des Sports et de l'éducation physique pour sa dextérité et la bonne tenue des assises. « Je suis comblé de joie parce que nous venons de passer une étape importante, celle qui a constitué le nouveau bureau de la Ligue. Nous vous remercions pour votre abnégation et vous appelons au respect des textes organiques de la fédération. Travaillez dans l'unité et l'assistance. Soyez voué à la discipline», a indiqué le 3e vice-président de la Fécoka-Ama qui a rassuré les Ponténégrins que son rapport sera favorable à la l'égard de la ligue.

Clôturant les travaux de cette assemblée générale, Joseph Biangou-Ndinga a exhorté le bureau réélu à plus de responsabilités. « Les responsables des clubs et des sous-ligues, je vous félicite de la grandeur que vous avez fait montre pendant les travaux de votre assemblée. Je vous exhorte au travail et à plus de dynamisme pour atteindre les objectifs qui sont les vôtres », a-t-il conseillé.

Liste complète du bureau exécutif de la ligue de karaté et arts martiaux affinitaires de Pointe-Noire

Président : Michel Malalou Makanga

1er vice-président : Fiancé Sosthène Massenet

2e vice-président : Paul Kimbangui

3e vice-président : Arthur Daboudar

4e vice-président : Guy Bayonne

Secrétaire général adjoint : Aubert Kengani

Trésorier général adjoint : Prospérine Koudédé

1er membre : Elie Moussounda

2e membre : Raen Bokouya

3e membre : Gilbert Poaty

4e membre : Euloge Bourongon Mongo

Le commissariat aux comptes est composé de deux membres: Serge Makosso et Edouard Nzaou.