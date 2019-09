Congo-Brazzaville: Scènes Tremplin - Fin des inscriptions le 7 septembre

En prélude à la troisième édition du festival « Mbote Hip-Hop », grand concert dédié aux cultures urbaines, tous les jeunes talents passionnés de slam, danse, rap et pour la première fois, les beatmaker et Dj, sont conviés à postuler au plus tard le 7 septembre à 17h 00, à la réception de l'Institut français du Congo (IFC).

Les inscriptions dans les catégories danse, slam, rap et Dj se feront sur prestation, dans la limite des places disponibles. Cependant, les managers et beatmakers devront soumettre un dossier composé d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, d'un CD contenant les sons originaux, pour le beatmaker.

Au terme du tri des candidatures, les artistes sélectionnés participeront aux scènes Tremplin, du 10 au 12 septembre à l'IFC, en vue de remporter un prix dans chaque catégorie.

Au cours de cette édition, le lauréat de chacune des catégories bénéficiera d'un ordinateur portable et se produira en première partie des artistes majeurs de hip-hop des deux Congo, lors du Mbote Hip-Hop, le 28 septembre.

Par ailleurs, horsmis les ordinateurs que recevront les lauréats, le programme Vivendi create joy et Universal music group, en partenariat avec Canal +, octroiera également dix jours de formation à trente jeunes artistes brazzavillois, afin qu'ils participent à l'essor de la musique urbaine du Congo. Programmée à partir du 12 octobre, la formation se destinera notamment à dix rappers, dix managers, cinq Dj et cinq beatmakers.

Pour cette année, l'atelier beatmaking sera animé par Dj Le motif de la République démocratique du Congo (RDC) et Patrick Mayama dit Tchopal de studio Scarla records. La communication digitale et réseaux sociaux sera assurée par Mark'Aurel Kitoko, fondateur de la plate-forme Nguenama qui œuvre pour la communication digitale des artistes. Dj Mboh, quant à lui, formera au Djing, pendant qu'Audrey Wangani, assisté d'Alain Bassekemba, dirigera l'atelier d'écriture et de techniques de scène. Les techniques de management et les notions de réalisation d'un pressbook seront partagées respectivement par Josué Bakoua et Vady Kouloutch. Et enfin, Béril Nzila, label manager Congo et RDC, de Believe digital, partagera son expérience sur l'industrie musicale, les métiers de la musique et le streaming.