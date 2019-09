Algérie: Faouzi Ghoulam, Aït-Nouri, Larouci des sujets qui fachent Belmadi

Après le sacre à la CAN 2019, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi réapparaît en conférence de presse ce mardi. Et ce pour commenter la liste des joueurs retenus et parler du match amical face au Bénin. Mais, cette première post-CAN 2019 n'a pas été la plus réussie.

En effet, rappellé par le sélectionneur, Faouzi Ghoulam a encore une fois décliné l'offre. Interrogé sur cette question, Djamel Belmadi est visiblement agacé.

« Faouzi Ghoulam nous a fait part qu'il n'est pas prêt physiquement. Le jour où il nous indiquera qu'il est prêt, on reconsidérera sa sélection. Parlez-moi plutôt de Lyes Chetti, de Mohamed Farès, de Bensebaini ! », a-t-il déclaré. Avant de se montrer bref aux questions sur les binationaux Yasser Larouci et Rayan Aït-Nouri : « Aït-Nouri est en équipe de France Espoirs et Larouci n'a pas une minute en Premier League, n'exagérez pas ».