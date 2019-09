Cote d'Ivoire: Un casse-tête pour le sélectionneur en ce début de rassemblement

La Côte d'Ivoire veut repartir sur de nouvelles bases après la CAN 2019 « ratée ». Mais le nouveau cycle ne commence pas de la plus belle des manières. Pour les matchs amicaux face au Bénin et à la Tunisie, le sélectionneur Ibrahim Kamara a convoqué 26 joueurs. Mais, 4 joueurs ont déclaré forfaits pour blessure et deux n'ont pas encore rejoint le groupe.

En effet, les joueurs, Wonlo Coulibaly et Cheick Comara sont aux abonnés absents pour le premier jour de rassemblement de l'équipe en France. Les raisons de ces absences sont diversement commentées. Pour la Fédération, c'est une affaire de transfert et pour le site Sport-Ivoire, c'est un problème de visa. Qui croire ? De quoi déstabilisé le sélectionneur et son groupe avant les rencontres amicales.

Et si cela ne suffisait, 4 joueurs, pour cause de blessures, manqueront le stage de septembre de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'Abdoulaye Bamba, Jean-Eudes Aholou, Yakou Méité et Maxwell Cornet. Ils ont été remplacés mais cela pourrait fausser les choix du sélectionneur.

Une rentrée des classes pour les Eléphants qui commencent mal.