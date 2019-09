Gabon: Dienga - Le Club-Lewa offre des kits scolaires aux écoliers

Le Club-Lewa, dans le cadre de ses activités socio-cultuelles, a procédé à la distribution des kits scolaires aux écoliers de l'École publique de Dienga en mi-aout 2019.Les membres de cette association se sont inscrits dans la droite ligne des objectifs assignés par ladite association.

La rentrée des classes approche et les parents et leurs enfants ne savent parfois pas à quel saint se vouer. Le Club-Lewa a apporté sa modeste contribution aux écoliers de l'école publique de Dienga en les offrant des kits scolaires. Lesquels kits sont composés des cahiers, des sacs, des stylos et bien d'autres fournitures. Ce qui a d'ailleurs réjouit beaucoup d'enfants qui en ont bénéficié. « Je suis content. Je dis merci au Club-Lewa et tous ceux qui sont venus nous donner les fournitures aujourd'hui. Ils sont vraiment gentils de penser à nous aider. Dieu va les bénir » confesse une jeune écolière.

Toujours dans la ferveur de ses activités à Dienga, le Club-Lewa a gratifié les du District des activités d'éveil scolaire. Lesquelles activités ont été menées au sein des salles des classes, précisément à l'école publique de Dienga, toujours au profit de ces enfants assoiffés d'apprendre. « On a beaucoup appris avec les maîtres et les maîtresses. On s'est bien amusé avec les exercices. C'était intéressant. Je voulais que ça dure car ça nous occupe et on apprend beaucoup de nouvelles choses. On souhaite que ça recommence » nous confie un jeune écolier heureux de cette belle ambiance pédagogique.

Les plus heureux semblent être les membres du bureau du Club-Lewa qui estiment que le plaisir est de créer le bonheur chez les autres. Ce qu'apprécie son Président Samson Madiba tout en tirant chapeau aux membres de son équipe qu'il qualifie de dynamique. « La sagesse ne nous enseigne-t-elle pas qu'il y a du plaisir à donner qu'à recevoir ? Les membres du bureau et moi sommes d'autant plus heureux que nous avons pu dessiner les sourires sur les visages des ces enfants qui ont soif de la connaissance. Nous nous battrons toujours pour la cause commune, celle qui profite au district dont nous sommes si fiers » affirme-t-il.

Samson Madiba et son bureau ont également appelé les uns et les autres à l'unité des filles et des fils de Dienga. Il a d'ailleurs rappelé à des fins utiles que les activités organisées ou initiées par le Club-Lewa sont encadrées par le titre de l'association. « Aussi, voudrais-je vous rappeler que les actes que nous posons sont inscrits dans les objectifs de l'association. Ils stipulent que l'association dénommée Club-Lewa a pour but de : ... -renforcer l'unité et la solidarité, promouvoir les activités sportives, socio-culturelles et éducatives » va-t-il rappeler.

Les parents et les écoliers du district de Dieu ont pu remercier le Club-Lewa pour ce geste louable qui est venu à point nommé.