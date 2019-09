Cameroun: Gouvernance forestière - L'Ong Flag achève la promotion du portail Open Timber

Un atelier de clôture relatif à la fin du projet de promotion et de déploiement du portail Open Timber (OTP) au Cameroun, s'est tenu le 29 aout dernier à Yaoundé la capitale politique camerounaise. Le projet OTP qui vise la centralisation des informations via une plateforme digitale, a débuté en juin 2018, sous la conduite et l'expertise de Field Legality Abvisory Group (Flag).

Le très chic hôtel La Falaise de Yaoundé a, jeudi dernier, servi de cadre à l'atelier de clôture de fin de projet de promotion et de déploiement de la plateforme numérique OTP. Conçu par World Resource Institute (WRI), le projet dont la promotion a été assurée au Cameroun depuis le 05 juin 2018 par Flag, a été financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation (Fao) et l'Union européenne, dans le cadre du programme UE FAO Flegt.

Le projet OTP est commandé par l'exigence actuelle de bonne gouvernance et de transparence dans l'exploitation forestière en Afrique centrale. Pour preuve, le projet OTP, a été implémenté en République Démocratique du Congo, en 2017. La transparence étant l'un des axes majeurs inscrits dans les processus d'encadrement de la production et du commerce du bois, Flag qui est une Ong œuvrant dans la légalité et la conformité du secteur, a cru bon, de travailler à la promotion du projet OTP au Cameroun.

Constat a été fait que, plusieurs Ong et regroupements de la société civile, travaillent certes à la transparence et à la gouvernance forestière, mais le caractère éparse et disparate des données et informations, rend très difficile, le combat. Aussi, le portail OTP se présente-t-il, comme une plateforme visant la centralisation des informations, pour une exploitation efficiente. « Nous remercions également l'administration, la société civile et les entreprises forestières, qui se sont activées pour assurer un réel succès à ce projet, signe de leur engagement et leur souhait de voir le bois camerounais se porter au mieux sur le marché international », a déclaré Njike Horline épse Bilogué Mvogo, secrétaire générale de Flag.

Les travaux de Yaoundé se sont achevés sur la présentation finale du portail OTP, sur des recommandations visant à rendre plus efficace, la plateforme, le tout pour une meilleure gouvernance forestière soucieuse de transparence, de conformité et de légalité ; cheval de bataille de l'Ong Flag.