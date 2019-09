Cote d'Ivoire: Le Berger Achija Pacôme Marie quitte l'Eglise Catholique

Janvier 2019-septembre 2019, cela fait neuf mois que le Berger Achija Pacôme Marie a été suspendu puis radié par les instances dirigeantes de la communauté Mère du Divin Amour ; une suspension entérinée par l'Archevêque d'Abidjan.

Neuf mois après, l'homme de Dieu, dans un communiqué dont copie nous est parvenue, a annoncé le 2 septembre, qu'il quittait définitivement l'Eglise Catholique pour désormais intégrer l'Eglise Orthodoxe.

« Après ces neuf mois de rejet, d'humiliation mais également de formation et de croissance, nous sommes heureux, peuples de Dieu et hommes de bonne volonté, de vous annoncer qu'avec la bénédiction de certains rabbins de Jérusalem et de certains patriarches et métropolites, nous, Achija Pacôme Marie Serge N'Goran, prenant à témoin le Saint Esprit et la Très Sainte Vierge Marie, annonçons dès cette publication, que nous sommes désormais fidèle et membre de l'Eglise Orthodoxe », a annoncé l'ex-Berger du Ministère de l'évangélisation et du combat spirituel, l'une des subdivisions de la communauté Mère du Divin Amour.

Dans son communiqué, il dénonce le fait que depuis sa suspension, des « milliers d'âmes, entre huit mille et quinze mille personnes, nourries à la sève de l'Evangile et de la grâce que déployait ce ministère sont privées de soins pastoraux et ne cessent de crier leur détresse par des appels et des visites incessants », et ce, malgré ses appels au pardon à l'endroit de la communauté Mère du Divin Amour, du Cardinal, de certains évêques, vicaires généraux, prêtres...

Ainsi, convaincu que son appel ne pouvait s'exprimer uniquement qu'au travers des deux piliers fondamentaux que sont l'eucharistie et la Théotokos (Marie Mère de Dieu) et que malgré l'appel des frères des autres églises, il ne peut et ne doit être que dans la grande famille catholique, « avec la bénédiction des évêques et Primat de notre Eparchie, nous lançons ce jour un mouvement œcuménique, prophétique, apostolique et marial », a conclu le désormais fidèle et membre de l'Eglise Orthodoxe.

Pour mémoire, dans une vidéo, l'on a vu le berger à genoux et en transe devant un pasteur évangélique sud-africain, Alph Lukau, après que celui-ci lui a imposé les mains. Une attitude qui lui a valu sa radiation de la communauté Mère du Divin Amour et sa suspension par l'Archevêque d'Abidjan.