Cote d'Ivoire: Journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective - Le Burida va célébrer les créateurs ivoiriens

Le Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida), en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Francophonie, organisera une caravane de sensibilisation au droit d'auteur et à la gestion collective qui sillonnera les villes de Korhogo et Bouaké, du 10 au 14 septembre, autour du thème : « Droit d'auteur, droit de vie ».

Cette activité entre dans le cadre de la « Journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective » consacrée, chaque 14 septembre de l'année, par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (Cisac).

La journée du 14 septembre 2019 sera marquée par l'organisation d'une conférence publique au centre culturel Jacques Aka de Bouaké, de 9 heures à 12 heures.

Cette célébration des créateurs, qui est à sa 2e édition, vise également à sensibiliser les pouvoirs publics, les utilisateurs des œuvres de l'esprit (bars, hôtels, night-clubs, radios, maquis, restaurants, pharmacies, cliniques, cyber cafés, etc.), les titulaires de droits (auteurs, artistes interprètes et producteurs de musique et de films) ainsi que la population à la protection des œuvres de l'esprit.

Au cours des différentes étapes dans les villes de Korhogo et Bouaké, les activités de sensibilisation seront ponctuées de rencontres d'échanges (informations, lobbying et plaidoyers) avec les autorités administratives, militaires, judiciaires, politiques ainsi qu'avec les créateurs et utilisateurs des œuvres artistiques et le grand public.

L'étape de Korhogo est prévue les 10 et 11 septembre et celle de Bouaké, les 13 et 14 septembre.