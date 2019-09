Cote d'Ivoire: Chorégraphie / Depuis New York - Les grandes ambitions de Diomandé Vado

Après 25 ans passés aux Etats-Unis à enseigner et à produire des spectacles de danses traditionnelles, à travers son groupe Kotchegna Dance Company basé à New York, le chorégraphe ivoirien Diomandé Vado se lance dans un nouveau challenge.

L'artiste veut établir un vrai pont culturel annuel entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire.

« J'enseigne dans les lycées et collèges américains et ma compagnie fait la promotion de toutes les danses ivoiriennes partout où on passe aux Etats-Unis depuis 25 ans.

Aujourd'hui, j'ai décidé de faire venir ma troupe, mes étudiants et autres stagiaires occidentaux en Côte d'Ivoire, pour découvrir nos danses originelles du village et le riche patrimoine culturel et touristique de notre pays », explique avec beaucoup de passion l'homme de scène qui est à Abidjan depuis deux semaines pour goupiller le projet.

Le début de ce voyage "initiatique", culturel et touristique en Côte d'Ivoire est prévu pour le 8 septembre 2020. Le séjour qui durera deux semaines sera constitué de spectacles de danse, de percussion, de chants traditionnels et d'ateliers divers entre les Ivoiriens et leurs hôtes.

La tournée commencera par Abidjan et se poursuivra à Toufinga (le village de Diomandé Vado à Touba), Gbon (Korhogo) et dans une dizaine de villes de l'intérieur du pays.

Une vraie coopération culturelle et touristique basée sur la tradition, qui promeut l'interpénétration des peuples, à l'image du groupe Kotchegna Dance Compagny de New York composé d'artistes ivoiriens, américains, japonais, suisses, russes et de bien d'autres nationalités.

Et Diomandé Vado, ce soixantenaire passionné, ancien pensionnaire du Ballet national de Côte d'Ivoire, a décidé de "transporter" tout ce beau monde dans son pays natal.

Donnant ainsi tout son sens au mot Kotchegna qui signifie, en langue locale Mahouka, "le guide parfait pour faire découvrir les bonnes choses"? Rendez-vous donc en août 2020.