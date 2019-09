Burkina Faso: Procès du putsch manqué - La Majorité présidentielle salue «un verdict historique, qui répond à la soif de justice des familles des victimes»

document

Peuple du Burkina Faso,

Militantes et militants des partis membres de la majorité présidentielle,

L'Alliance des Partis et formation politiques de la Majorité Présidentielle (APMP) a appris, en même temps que le peuple tout entier, le verdict rendu le 02 septembre 2019 dans le procès du putsch manqué du 16 septembre 2015, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire de la Justice et de la démocratie dans notre pays. Ce putsch rappelons-le, fut un acte ignoble commandité et exécuté par les « stratèges » du Régiment de Sécurité Présidentiel (RSP) contre la Transition, avec pour objectif la restauration de l'ordre ancien déboulonné par l'insurrection populaire, occasionnant 14 morts, plus de 250 blessés et d'énormes dégâts matériels.

En cette circonstance glorieuse qui couronne une des luttes de notre peuple depuis l'insurrection victorieuse des 30 et 31 octobre 2014, l'Alliance des Partis de la Majorité Présidentielle prend acte de ce verdict, félicite la justice pour le travail opiniâtre accompli, et invite le peuple burkinabè à continuer de faire confiance à sa justice dans la construction de l'état de droit et le renforcement de la démocratie.

Dès l'entame de ce procès, de nombreux observateurs étaient dubitatifs, s'interrogant sur la capacité de nos institutions républicaines, en particulier de la justice, à faire aboutir un tel procès aux enjeux énormes et parsemé d'embûches de tous ordres, au regard de la capacité de nuisance des personnes et groupes politiques impliqués dans ce putsch.

L'Alliance des Partis de la Majorité Présidentielle (APMP) salue la performance de la justice burkinabé, la patience et la dextérité des juges, la participation des avocats et de tous les autres acteurs, pour le travail abattu en amont comme en aval. La justice, malgré les multiples critiques notamment de ceux qui l'accusent à tort d'être aux ordres, et en dépit de la modicité de ses moyens, a ainsi illustré la preuve qu'elle exerce en toute indépendance, dans cet environnement assez complexe et mouvementé.

Ainsi, après une année et demi de procès, le Burkina Faso peut se réjouir à juste titre d'un verdict historique, qui répond à la soif de justice des familles des victimes et du peuple insurgé qui l'appelait de tous ses vœux. Désormais, les âmes de nos martyrs peuvent reposer en paix car justice a été rendue.

Peuple du Burkina Faso,

Militantes et militants de l'alliance des partis de la majorité présidentielle,

Aussi salutaire que soit ce verdict, l'APMP voudrait se convaincre qu'il n'est que l'amorce du dénouement judiciaire et que les autres dossiers emblématiques de crimes dont ceux des assassinats de Thomas Sankara, de Norbert Zongo, du juge Nébié, les crimes économiques et de sang et tous les manquements graves, seront traités avec toute la célérité requise à la grande satisfaction du peuple.

Plus que jamais, le triptyque vérité - justice - réconciliation est en marche, et nous devons faire confiance en notre justice pour œuvrer à créer les conditions politiques, sociales et morales nécessaires à une réconciliation nationale véritable et durable, à un vivre ensemble rassuré et rassurant pour une paix et une cohésion nationale conforme aux attentes du peuple.

Vive le Burkina Faso,

Vive la justice burkinabé.

Ouagadougou, le 03 septembre 2019

Pour l'APMP, le Coordonnateur,

Clément P. SAWADOGO