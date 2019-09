Togo: Les comptables et les suivi-évaluateurs du MAPAH à l'école de la maîtrise des différents outils et étapes nécessaires dans l'élaboration du budget programme

Un atelier de formation a ouvert ses portes ce mardi 03 septembre 2019 à Kpalimé (Hôtel IVANS PLAZA) dans la région des plateaux.

Le ministère de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique à travers le Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) et conformément à ses missions, contribue à la réalisation principalement de l'axe 2 du plan national de développement (PND 2018-2022), relatif au développement des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d'industries extractives. Pour atteindre ces objectifs, quatre (04) programmes sont définis conformément aux défis du secteur agricole :

- Amélioration de la gouvernance du secteur ;

- Amélioration de l'organisation de l'espace agricole et des chaînes de valeurs agricoles ;

- Amélioration de la productivité, de la production des filières agricoles et la valorisation des produits ;

- Amélioration de la nutrition de la résilience, l'alimentation, la nutrition des populations rurales et l'inclusion ;

Les allocations des crédits dans le cadre des Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2019-2021 sont guidées par ces défis et priorités.

La réalisation de ces programmes doit se faire dans un cadre orienté vers l'efficacité et l'efficience de la dépense publique d'où la nécessité d'élaborer le budget programme prévu pour démarrer en 2020.

Ce budget doit être mieux préparé pour présenter l'usage des fonds publics pour plus de transparence, de justification pour améliorer durablement la gestion des finances publiques.

Les comptables et les suivi-évaluateurs pendant 5 jours seront formés sur la maîtrise des différents outils et étapes nécessaires dans l'élaboration du budget programme.

De façon spécifique, la rencontre devra permettre d'appréhender l'importance du budget-programme dans la gestion budgétaire pour un meilleur résultat, mieux appréhender la formulation, la revue qualité des programmes, s'approprier les techniques d'élaboration du budget programme, identifier les différents acteurs de l'exécution des dépenses publiques et leurs responsabilités, mieux préparer et présenter le budget pour que l'usage des fonds publics soit plus transparent et mieux justifié, améliorer la transparence et accroitre l'efficacité du budget et maitriser la sincérité des informations budgétaires et comptables.

La formation sera assurée par deux cadres du ministère de l'économie et des finances et du ministère de la planification, du développement et de la coopération.

Le Directeur de cabinet du MAPAH monsieur Dindiogue K.KONLANI ouvrant les travaux de cet atelier au nom du ministre a invité les participants à faire preuve de rigueur dans l'élaboration du budget programme : « La réalisation des programmes doit se faire dans un cadre orienté vers l'efficacité et l'efficience de la dépense publique. Le budget programme doit être mieux préparé pour présenter l'usage des fonds publics pour plus de transparence et une meilleure justification ».

Entre autres résultats attendus de la formation : les techniques d'élaboration du budget programme sont maitrisées ,une revue qualité des programmes du ministère est réalisée ,les méthodes d'allocation et d'arbitrage du budget programme sont assimilées, les responsabilités des acteurs sont connues , la transparence et la sincérité des informations pour l'élaboration du budget sont connues, la chaîne de la dépense publique et du mécanisme du suivi évaluation des Budgets programmes sont connus.