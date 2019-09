Cote d'Ivoire: Mme N'dabian Adèle à ses filleules - « Notre rôle à l'Ufpdci, aider Bédié à gagner en 2020 »

En prélude à son séminaire de formation, la coordination nationale des femmes secrétaires de sections du Pdci-Rda a, hier, au siège du Pdci-Rda, échangé avec Mme N'dabian Adèle, secrétaire exécutif en charge des femmes.

Celle-ci a mis à profit cette rencontre pour lancer un message de remobilisation à l'endroit des militants en général et des femmes du Pdci-Rda en particulier.

Pour lasecrétaire exécutif en charge des femmes, le plus important, aujourd'hui, c'est de travailler efficacement sur le terrain et remobiliser les militants en vue de la victoire du Pdci-Rda en 2020 et rien d'autre.

« Notre rôle, à l'Ufpdci, ce n'est pas la concurrence mais aider le président Bédié à gagner en 2020. Notre rôle à l'Ufpdci, ce n'est pas également les postes, les titres ou les nominations.

On n'a pas besoin de grands titres pour travailler efficacement, pour mobiliser. Il y a des personnes qui n'ont pas de titre mais qui sont efficaces sur le terrain. Le travail sur le terrain, c'est l'homme qui le fait et non le titre.

Vous devez vous mettre au travail », a répondu Mme N'dabian Adèle aux femmes qui veulent avoir une plus large représentativité au Bureau politique.

Toutefois, la secrétaire exécutif en charge des femmesa demandé aux femmes qui n'ont pu être retenues au Bureau politique de se mettre en rapport avec leurs délégués. Pour le reste, elle a répété aux femmes que le Pdci-Rda aura la victoire en 2020.

« Soyez indulgentes et patientes. Avec le temps, nous gagnerons », a-t-elle ajouté et accepté d'être l'avocate des femmes du Pdci-Rda auprès de la haute direction pour porter leurs préoccupations.

Mme N'dabian Adèle leur a cependant conseillé de toujours travailler avec leurs délégués sur le terrain.

S'agissant des militants du Pdci-Rda aujourd'hui au Rhdp-Rdr, Mme N'dabian Adèle n'a aucun doute sur leur retour à la "maison"« L'oiseau vient toujours se poser sur l'arbre. Nos oiseaux reviendront un jour », a-t-elle souligné.

« Nous allons faire le militantisme de proximité Nous devons être actives partout pour parler aux militants partout où ils se trouvent », a ajouté Miss Amani, présidente de la coordination nationale des femmes secrétaires générales du Pdci-Rda.

Elle a, au nom de ses camarades, traduit son infinie reconnaissance à Mme N'dabian Adèle pour tout ce qu'elle fait pour le Pdci-Rda en général et pour les femmes en particulier.