Sénégal: Ndèye Name Diouf - "L'heure est désormais à l'alphabétisation de développement"

Mbour — Le Sénégal a pris l'option de mettre l'accent sur l'alphabétisation de développement en lieu et place de l'alphabétisation classique désormais passée de mode, a déclaré mardi la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales, Ndèye Name Diouf.

"Nous avons dépassé l'alphabétisation traditionnelle classique, qui consiste à apprendre aux gens à lire et à écrire. Maintenant, nous sommes dans l'alphabétisation de développement", a-t-elle dit lors d'une réunion du comité départemental de développement (CDD) de Mbour.

La rencontre s'est tenue sous la présidence du préfet Saër Ndao et en présence de l'inspecteur d'académie (IA) de Thiès, Pape Baba Diassé, et des différents acteurs gravitant autour du secteur de l'éducation.

Il s'était agi de préparer la cérémonie de lancement officiel de la 44e Semaine nationale de l'alphabétisation, prévue dimanche prochain à Mbour (ouest).

"C'est la première fois que la Semaine nationale de l'alphabétisation regroupe l'ensemble des acteurs, y compris les organisations syndicales qui œuvrent pour le développement du pays", a affirmé la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales.

Ndèye Name Diouf juge qu'il est inconcevable d'"imaginer le développement durable en laissant en rade 54,6% de la population".

Justifiant le choix de Mbour pour abriter ce lancement, Ndèye Name Diouf a notamment expliqué que beaucoup de programmes sont mis en œuvre dans ce département.

"Nous voulons atteindre le développement durable et on ne peut rien faire sans donner des emplois aux jeunes. C'est la volonté du président de la République et du ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla [... ]", a-t-elle conclu.