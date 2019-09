Afrique: Qatar 2022 : Le continent entre en piste

Il s’agit du premier tour des qualifications de la zone Afrique pour le Mondial 2022 au Qatar. Quatorze rencontres sont au programme. Parmi les 28 nations en lice, deux ont déjà disputé la Coupe du Monde : Angola et Togo. La première étape consiste en un tour préliminaire disputé par les 28 sélections du continent les moins bien classées au Classement FIFA/Coca-Cola de juillet 2019. Au total, cinq pays représenteront le continent à la prochaine coupe du monde.

Le Togo et l’Angola sont les seules équipes engagées au premier tour à avoir déjà connu l’épreuve mondiale. Les Éperviers avaient réussi l’exploit de se qualifier en 2006 pour l’Allemagne avec une génération dorée emmenée notamment par Emmanuel Adebayor.

L’attaquant est toujours en activité treize ans après, mais il a pris sa retraite internationale tout comme le milieu de terrain Aleyxis Romao, autre vétéran de l’édition allemande. Mais les cadres Floyd Ayité, Matthieu Dossevi et James Olufade sont de la partie pour affronter les Comores.

Lors des qualifications pour Russie 2018, l’Eswatini avait battu et éliminé Djibouti 0-6 et 2-1. Quatre ans après, les Djiboutiens n’ont rien oublié mais ont beaucoup changé, sous la houlette de leur tout jeune sélectionneur français Julien Mette, 37 ans. "Il y a une grande motivation, car la plus large victoire de l’histoire de l’Eswatini, c’était contre Djibouti, en plus de l’élimination. Donc on peut s’en servir pour encourager nos joueurs à pour prendre une revanche et faire oublier cette statistique", admet l’entraîneur au micro de fifa.com

Le Burundi et la Tanzanie le vent en poupe

Les deux équipes ont surpris en se qualifiant pour la récente Coupe d’Afrique des Nations Total CAF. C’était une première historique pour les Burundais, et un retour en grâce après 39 ans d’absence pour les Tanzaniens. Quel que soit le vainqueur de ce duel du premier tour, il écrira une page de l’histoire puisqu’aucune des deux nations n’a jamais dépassé le tour préliminaire en qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA.

Parmi les 14 rencnotres au programme, on compte deux derbies. Le Liberia et la Sierra Leone, deux pays frontaliers ouest-africains, se battront pour une place au tour suivant, avec un léger avantage pour les Libériens, qui comptent trois victoires, un nul et une défaite en cinq confrontations.

Le match entre le Tchad et le Soudan met aux prises deux grands pays voisins du centre est du continent. Le bilan historique est légèrement en faveur des Soudanais, vainqueurs de deux des quatre matches entre les deux formations, pour un nul et une défaite.

Le Zimbabwéen Tinotenda "Tino" Kadawere est la sensation africaine du moment, même si son nom n’a pas encore franchi les frontières françaises. Attaquant du Havre, en deuxième division, il a déjà inscrit huit buts en cinq journées de championnat en… huit tirs cadrés ! l essaiera de mettre cette redoutable efficacité au service des Warriors dans leur duel face à la Somalie. International depuis 2015, le buteur de 23 ans compte pour l’instant deux buts en 14 sélections.

Matches

04.09.2019 Bujumbura Burundi-Tanzanie

04.09.2019 Bahir Dar Ethiopia-Lesotho

04.09.2019 Asmara Erythrée-Namibie

04.09.2019 Monrovia Liberia-Sierra Leone

04.09.2019 Belle Vue Ile Maurice-Mozambique

04.09.2019 Sao Tome Sao Tome-Guinée-Bissau

04.09.2019 Omdurman Soudan du Sud-Guinée Equatoriale

05.09.2019 Djibouti Somalie-Zimbabwe

05.09.2019 Ndjamena Tchad-Soudan

05.09.2019 Victoria Seychelles-Rwanda

06.09.2019 Bakau Gambie-Angola

06.09.2019 Moroni Comores-Togo

07.09.2019 Djibouti Djibouti-Eswatini

07.09.2019 Francistown Botswana-Malawi