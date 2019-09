Burkina Faso/Libye: Préparations CAN 2021 - Les Etalons en amical contre la Lybie ce 4 septembre à Marrakech

Selon l'officier média de la Fédération burkinabè de football (FBF), Gabriel Barrois, les Etalons se sont entraînés comme prévu mardi soir et ont enchaîné ce mercredi matin, jour de match contre la Libye, avec un décrassage dans les conditions servis par une grosse ambiance. Celle qui les a toujours caractérisé et distingué parmi bien des sélections en Afrique.

Le nouveau coach Kamou Malo qui était à son premier service, a confié les rennes de l'application du jour à son adjoint Firmin Sanou., L'oeil du superviseur s'est porté sur de petits exercices et d'ateliers avec ou sans ballon.

Les joueurs ont travaillé sur la récupération et la réception, les coups de pied défensifs, les anticipations sur les actes offensifs, la relance et la construction du jeu, ainsi que sur les déplacements avec ou sans ballon et enfin sur les stratégies de défense à l'intérieur et à l'extérieur de la surface de réparation.

Les joueurs qui ne se sont pas fait de faux complexe ont plutôt salué par la voix de leur capitaine, l'esprit du changement apporté par la FBF à travers la nomination d'un entraîneur local à la tête des Etalons.

De l'effectif des 27 joueurs convoqués pour le regroupement du Maroc, 3 joueurs manquent définitivement ou provisoirement à l'appel.

Il s'agit de Dylan Ouédraogo qui accuse un déficit de forme et qui a été immédiatement remplacé par le sociétaire de Salitas Ismaël Zagré, de Blati Touré et de Steeve Yago qui ont migré vers de nouveaux clubs et qui eux rejoindron le groupe dès qu'ils auront fini de régler les détails liés à leurs nouvelles carrières.

Les deux expatriés appelés en renfort du staff technique sont arrivés à Marrakech et ont eu avec l'ensemble de leurs collègues du Burkina une séance de travail avec le nouvel entraîneur qui attache du prix à la rigueur, à la discipline à la collaboration et au respect des valeurs humaines.