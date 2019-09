Congo-Kinshasa: Gouvernement - Mwimba Texas se réjouit de la création du ministère spécifique pour les PVH et les vulnérables

Le président de l'ONG des albinos de la République démocratique du Congo (RDC) et précurseur dans l'encadrement des personnes vivant avec albinisme et la lutte pour la défense de leurs droits remercie le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'innovation qui vise le bien-être de cette catégorie distincte des Congolais.

Dans une réaction, le 3 septembre, à la formation du gouvernement Ilunga Ilunkamba qui attend son investiture au parlement, le catcheur albinos Mwimba Texas, président de la fondation éponyme, a affirmé sa reconnaissance au président de la République pour la création du ministère en charge des personnes vivant avec handicap (PVH) et d'autres vulnérables. « C'est une première dans notre pays. Toutes les PVH saluent cette innovation qui dénote de la volonté de la prise en compte de nos problèmes spécifiques par ce gouvernement », a soutenu le catcheur albinos et champion d'Afrique.

Selon lui, cette option prise par le chef de l'Etat et le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est un motif de fierté et d'espoir pour les albinos, les handicapés moteurs, les sourds et les muets, les mal et non-voyants, les peuples autochtones, etc., qui constituent les différentes catégories des PVH et des vulnérables.

Alphonse Mwimba Makiese Texas a, par ailleurs, affirmé avoir reçu des appels des différentes associations des albinos dans le monde dont Under The Same Sun (Sous le même soleil) du Canada, Ecran total, de Belgique, dirigé par Annie Mokto, ainsi que l'association des albinos du Congo-Brazzaville, dirigée par Jonhy Chancel, ..., qui ont, toutes, salué cette option prise par les autorités de la RDC de créer, dans le gouvernement de la République, un ministère spécifique pour les PVH et les vulnérables.

C'est, d'ailleurs, en référence à tous ces encouragements que Mwimba Texas dit ne pas comprendre la réaction négative d'un Congolais, professeur d'universités, qui fustige la création de ce ministère spécifique en charge des PVH et des vulnérables. « Au lieu de trouver à redire, cet universitaire devrait plutôt féliciter le chef de l'Etat pour cette innovation, dont la principale motivation est de trouver des solutions aux problèmes spécifiques des PVH et des vulnérables. Cela ne s'est jamais fait en RDC alors qu'ailleurs, cette étape est déjà dépassée », explique le président de l'ONG des albinos qui appelle ce professeur d'universités au « repenti ».

Un choix qui couvre les attentes des PVH et des vulnérables

Alphonse Mwimba Makiese Texas note également que la personne choisie pour piloter ce ministère, Irène Essambo Diata, est une vieille routière dans la sensibilisation et la lutte pour les droits des PVH. Ce qui, d'après lui, le rassure sur la bonne marche des affaires au sein de ce portefeuille, en ciblant les véritables préoccupations des PVH et des vulnérables. « Elle n'a pas été parachutée. C'est depuis longtemps qu'elle est dans cette cause et, c'est une tête bien faite. Sa présence à la tête de ce ministère nous rassure, donc », a soutenu le président de la Fondation Mwimba-Texas (FMT).

Le catcheur albinos souligne également que depuis sa désignation pour piloter ce ministère, Irène Essambo réunit régulièrement les leaders des différentes associations de personnes vivant avec handicap qui sont sur le terrain, en vue de mettre des bases sur le travail à faire, étant donné que ce ministère est une innovation. La ministre a déjà, dans cette optique, rencontré Mwimba Texas, et le leader des mal et non-voyants, Balema dit Zimele Foutu, etc.

Pour Alphonse Mwimba Texas, son premier souci est que les leaders de ces différentes structures et catégories des PVH appuient la ministre Irène Essambo Diata dans la promotion de ce ministère ainsi que dans la sensibilisation des PVH dans toutes les provinces du pays, les appelant à s'accepter et à se faire accepter, en étudiant ou en apprenant des métiers valorisants, au lieu de continuer à quémander. « Cela nous rabaisse », a-t-il affirmé.

Le président de l'ONG des albinos de la RDC appelle déjà les PVH à s'investir dans la culture, la musique, le théâtre, etc. « Chez nous les PVH, nous avons déjà deux stars : Mwimba Texas, dans le catch, et Balema Zimele Foutu, dans la musique. Nous serons encore plus heureux de voir d'autres étoiles surgir au milieu de nous dans les différents domaines de la vie. En pratiquant le sport ou en vous investissant dans l'art, entant que PVH, vous serez mises en exergue et vous attirerez des regards qui feront de vous un nom dans votre domaine », a indiqué le président de la FMT pour qui la sensibilisation de ses semblables et de toute la société aux problèmes spécifiques est devenue sa seconde nature.