Congo-Kinshasa: Numérique - Lancement imminent de la campagne d'identification biométrique

L'opération, à en croire le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui intervenait le 3 septembre à l'ouverture de l'atelier sur la validation du Plan national du numérique (PNN), est censée permettre au pays de se doter d'un registre en la matière de la population.

Les travaux de l'atelier sur la validation du PNN dénommé « Horizon 2025 » ont débuté le 3 septembre à Kinshasa. C'est le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui a inauguré ces assises qui vont durer jusqu'au au 5 septembre. Celles-ci visent à combler le déficit que connaît le pays en matière du numérique caractérisé, entre autres, par une fracture criante entre les différentes couches de la population. Autrement dit, il s'agit de baliser la voie, à travers une réflexion approfondie, aux fins d'assurer la transition numérique qui tient à cœur Félix Tshisekedi. Plusieurs experts venus de tous les horizons participent aux travaux à côté des officiels mais aussi des opérateurs du secteur.

Dans son mot de circonstance, le chef de l'Etat a mis en exergue, d'emblée, les avantages qu'offre le numérique dans la société moderne qui, à ses yeux, passe pour « un levier important d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social ». Félix Tshisekedi s'est dit persuadé que le numérique va contribuer à la performance de l'économie nationale, au renforcement de la sociabilité, à l'amélioration des connaissances, à l'efficacité des institutions et à la lutte contre la pauvreté. A l'aune du numérique, il a plaidé notamment pour la modernisation de l'Etat vers laquelle le pays doit se projeter. Parlant du document soumis à l'examen des participants, à savoir le PNN, il a indiqué qu'il s'agit d'un texte de planification stratégique qui décline des actions prioritaires à engager dans le secteur du numérique. Tout en saluant tous ceux qui ont concouru à son élaboration, il a émis le vœu de voir la culture numérique gagner toutes les couches de la population.

A ce sujet, le président de la République a invité les institutions d'enseignement, centres de recherche et jeunes férus de l'informatique dans le pays « à faire preuve d'inventivité en créant des start-up et en brevetant leurs applications utilitaires pour la RDC ». La motivation ici est de faire de la RDC, au regard de sa position géostratégique, un pôle important dans la revitalisation du numérique à l'échelle panafricaine. « Au regard des potentialités de notre sous-sol et du génie congolais, je prends le pari d'inscrire, d'ici 2025, notre pays dans le peloton des inventeurs des technologies et équipements numériques du XXIe siècle (...) », a déclaré en substance Félix Tshisekedi.

Le chef de l'Etat a annoncé la création d'un Conseil national du numérique. Cette structure, d'après lui, sera un organe de pilotage et d'orientation de la mise en œuvre de la stratégie nationale du numérique. Elle associera les régulateurs sectoriels du numérique, leurs tutelles, certains membres du gouvernement et le Premier ministre, sous l'autorité du président de la République. Elle sera chargée, entre autres, d'orienter les politiques et programmes nationaux dans les domaines du numérique, de s'assurer de la prise de toute mesure législative ou réglementaire de nature à contribuer au développement du numérique dans le pays.

L'autre annonce importante faite par le président de la République est le lancement de la campagne d'identification biométrique de tous les Congolais d'ici à 2020 afin de permettre au pays de se doter d'un registre numérique de la population. Dans le même ordre d'idées, il a annoncé la mise en place d'ici peu « du système de visa électronique d'entrée en RDC », un document qui certifie que le titulaire est autorisé à entrer et séjourner dans le pays pour une période déterminée.