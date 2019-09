Congo-Kinshasa: Président de la Fondation Grand Kasaï Holding - Dénis Kambayi clôture en toute beauté le festival Culturel «kuetu ka kujiminyi»

Il s'est tenu du 11 août au 1er septembre 2019, sous la férule de la fondation Grand Kasaï Holding que dirige l'Honorable Dénis Kambayi Cimbumbu, la première édition du festival culturel dénommé "Kuetu ka kujiminyi" qui veut dire "les valeurs de chez nous ne se perdent pas".

Trois semaines au total auront donc suffi pour la célébration du tout premier Festival culturel organisé par la Fondation Grand Kasaï Holding, société à part entière ayant pour but la promotion des valeurs culturelles. Il était question, au cours de cet événement, de promouvoir les valeurs culturelles du Grand Kasaï, la visibilité des actions de cette structure culturelle et la sensibilisation du peuple kasaïen face à un certain complexe de supériorité.

A l'issue de ces festivités, le Manager Général de cette structure, le Sénateur Dénis Kambayi a, dans son allocution, exprimé son satisfécit quant au bon déroulement de ce festival. Il a remercié les participants pour leur marque de considération et d'estime témoignés durant la tenue de cette activité de grande envergure. En même temps, il a annoncé la tenue d'une 2ème édition en décembre prochain, cette fois-ci, dans la Province du Kasaï, en collaboration avec le Gouvernement provincial de Dieudonné Pieme Tutekot, et ce, avant l'organisation d'autres festivals dans d'autres provinces qui composent le Grand Kasaï. Une démarche qui s'inscrit dans la droite ligne d'élargir le champ de cette fondation, en touchant une large audience des kasaïens, a-t-il laissé entendre.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de plusieurs Cadres et autorités culturelles notamment, le député Guy Mafuta Kabongo, la Ministre sortant de la culture et des arts, Astrid Madiya et tant d'autres. Outre la bonne musique et les échanges constructifs, les ressortissants de l'espace Grand Kasaï, regroupant en son sein les provinces du Kasaï, Kasaï-central, Kasaï oriental, Sankuru et Lomami, se sont réjouis des différents plats leurs offerts tout au long de ce festival, dans le respect des règles et normes de la culture kasaïenne. Une façon de se souvenir de leur source de provenance, afin de vulgariser la culture Kasaïenne à leurs proches et progénitures.

Il sied de signaler que les artistes musiciens ayant participé à ce festival ont bénéficié, chacun, d'un diplôme de mérite et de participation qui leur a été décerné par Jean Goubal Kalala, artiste musicien chevronné et président du jury de ce festival.

Pour cette première édition, l'artiste musicien Bébé Kerro Moko du Kasaï a été sacré lauréat.