Madagascar: Lifestyle - «Point d'Exclamation Lounge Bar» : mois de septembre bien rempli

Ambiance des grands jours au «Point d'Exclamation Lounge Bar» ces derniers mois.

Les soirées valent toujours le détour au «Point d'Exclamation Lounge Bar» à Analakely, devenue une place forte des nuits tananariviennes. La programmation de ce mois de septembre est déjà connue à l'avance pour satisfaire tous les noctambules de la capitale. En somme, il y a de la musique, du jeu et du sport. Cependant, chaque jour est une fête à l'Hôtel de l'Avenue, qui abrite ce lounge bar réputé. Le lieu offre, entre 17 h et 20 h, un happy hour avec le slogan « Achetez deux en obtenir un gratuitement ». Et il en va ainsi en achetant trois boissons, le client obtiendra deux gratuits.

Du lundi au samedi, c'est le « Poker night ». Pour les amateurs de jeux de cartes, la cave démarre à partir de 100.000 ariary. Par ailleurs, y participer se fait par invitation à la limite des places disponibles. Mais les meilleures soirées festives du «Point d'Exclamation Lounge Bar» restent les grandes rencontres sportives internationales. Tout le monde se souviendra pendant longtemps de l'ambiance qui y régnait lors des prouesses des Baréa de Madagascar durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Egypte. Le lieu est devenu un point névralgique de tous les aficionados malgaches.

En attendant « la confirmation des matchs », selon les maîtres des lieux, le «Point d'Exclamation Lounge Bar» se prépare déjà à deux grandes affiches les 17 et 18 septembre. Au-delà du sport, c'est une véritable communauté conviviale et festive de gens aimant passer du bon temps que l'on retrouve sur place. Sans oublier une des meilleures cartes de la Capitale et des pizzas frôlant le gastronomique. L'ambiance musicale n'est pas en reste. Par exemple, le dimanche, le bar se convertit en « Twilight Sunday », avec du jazz et du blues. Le mercredi c'est du « Funky town ». Le karaoke se tient tous les lundis et mardis pour ce mois de septembre jusqu'à 22 h.