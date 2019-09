Congo-Brazzaville: Palais de l'Elysée - Chaleureuse poignée de main entre Emmanuel Macron et Denis Sassou N'Guesso

En visite de travail en France, le président Denis Sassou N'Guesso a été reçu hier au palais de l'Elysée par son homologue français, Emmanuel Macron. L'image du jour est cette descente des marches du palais par Emmanuel Macron puis cette longue étreinte suivie d'une poignée de main chaleureuse entre les deux hommes.

Pour ce rendez-vous attendu qui est aussi celui de la relance de la coopération au plus haut niveau entre Paris et Brazzaville, Emmanuel Macron et Denis Sassou N'Guesso ont échangé en tête-à-tête, déjeuné ensemble, avant de signer et superviser la signature par les délégations française et congolaise d'accords sur l'environnement et l'enseignement supérieur. Il restera aux deux parties d'œuvrer à leur mise en œuvre.