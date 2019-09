Congo-Kinshasa: Secteur minier - Marie-Chantal Kaninda rejoint Glencore en RDC

La directrice exécutive du Conseil mondial du diamant (CMD) qu'elle a présidé pendant deux ans vient d'être nommée dans la multinationale anglo-suisse au Congo-Kinshasa au poste de Executive director et head of corporate affairs, spécialisée dans l'extraction de matières premières.

En République démocratique du Congo (RDC), Glencore exploite actuellement la mine Mutanda, la plus grande mine de cobalt au monde. Celle-ci a produit, en 2018, près de deux cent mille tonnes de cuivre et plus de vingt-sept mille tonnes de cobalt, soit un cinquième de l'approvisionnement mondial de cobalt.

« Le moment est venu pour moi de passer à autre chose... De nouvelles opportunités se sont présentées et, à ce stade de ma carrière, j'ai le sentiment que je dois les saisir », a fait savoir Marie-Chantal Kaninda dans un message publié sur le site web du CMD. Bien que son mandat en tant que directrice exécutive du CMD ait officiellement pris fin le 31 août, Marie-Chantal Kaninda va néanmoins prendre part à l'assemblée générale annuelle de cette organisation qui aura lieu à Anvers, en octobre, et à la réunion plénière du Processus de Kimberley prévue à New Delhi, en novembre.

Marie-Chantal Kaninda a été nommée directrice exécutive du CMD le 1er mars 2017. Au cours de son mandat notamment, cette structure a été invitée à s'exprimer pour la première fois au département d'État américain.

Elle a contribué à faire progresser le processus de Kimberley et a également représenté le CMD, notamment aux Nations unies, au Conseil européen, à l'Union africaine, à l'Organisation de coopération et de développement économiques et lors de plusieurs autres événements, notamment l'African-Belgium Business Week, où elle a été présidente d'honneur deux fois de suite. En outre, au cours de son mandat, Marie-Chantal Kaninda a beaucoup voyagé, rencontrant à l'occasion des ministres africains et des responsables gouvernementaux, et à d'autres moments, des mineurs ordinaires et leurs familles, en particulier lors des visites d'examen du processus de Kimberley. « Pendant toutes ces occasions, j'ai eu le sentiment de renforcer le sens de l'engagement de notre industrie à l'égard de toutes ses parties prenantes, et je pense que nous avons été en mesure de toucher les cœurs et de changer l'esprit des gens », a-t-elle fait savoir dans son message.

Avocate des communautés minières

Le CMD est une organisation industrielle axée sur la prévention des diamants de conflits d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et qui vise à préserver la valeur attachée aux diamants naturels. Créée en 2000, elle est la seule organisation où le commerce des diamants est totalement représenté, du producteur au détaillant, et comprend les entreprises commerciales les plus influentes, les organisations à but non lucratif et des entreprises privées. Le CMD est la voix de l'industrie internationale du diamant dans une collaboration tripartite avec les gouvernements et la société civile connue sous le nom de Processus de Kimberley.

Titulaire d'un diplôme en économie de l'université de Liège en Belgique, Marie-Chantal Kaninda cumule vingt-et-une années d'expérience professionnelle dans le secteur minier au sein de grands groupes internationaux. Elle a été directrice des relations extérieures pour l'Afrique de Rio Tinto, deuxième groupe minier au monde par sa capitalisation boursière. Avant de rejoindre Rio Tinto, elle a occupé des postes dans les domaines de l'administration, de la communication et des affaires extérieures au sein d'autres sociétés minières internationales telles que Ashanti Goldfields, AngloGold Ashanti et De Beers, premier groupe minier dans le secteur du diamant.