Ile Maurice: Visite du pape - Le trajet du cortège

La visite d'un jour du pape François mobilisera 5 000 policiers, soit presque la moitié de la force policière.

Les modalités ont été discutées aux Casernes centrales, hier après-midi, lundi 2 septembre. Les forces de l'ordre seront à pied d'œuvre dès l'arrivée du Saint-Père à l'aéroport SSR jusqu'à son départ, dans la soirée. D'ailleurs, la police et le diocèse se penchent sur le trajet qu'effectuera le cortège du pape. Celui-ci prendra l'autoroute jusqu'à la place d'Armes pour ensuite rallier la cathédrale St-Louis.

Il y a aussi la possibilité qu'il emprunte la route de Bell-Village et passe par Marie Reine de la Paix. De Port-Louis à Ste-Croix, le pape empruntera la route du Quai D, la route Militaire et Abercrombie. Il fera le même trajet pour Réduit. Quid des horaires ? C'est à 10 h 40 que le pape François foulera le sol mauricien. Après la cérémonie protocolaire, il est attendu à la cathédrale St-Louis vers 11 h 40. Entre-temps, des jeunes de la Pastorale des Jeunes proposeront une animation spirituelle de 9 heures à 11 h 15. La messe débutera vers 12 h 15 pour prendre fin vers 13 h 45. Aux alentours de 16 h 25, le pape François sera à bord de la papamobile sur la route menant au caveau du Père Laval pour saluer les fidèles.

Plusieurs routes fermées à Port-Louis

Toutes les rues menant au monument Marie Reine de la Paix seront transformées en zones piétonnes de 4 heures du matin à 18 heures, le lundi 9 septembre. Elles seront donc fermées à la circulation. Sont concernées : une partie des rues Volcy-Pougnet, Labourdonnais, Orléans, Old Moka Road, Mgr Leen, Dauphine, Suffren et George Guibert. Cependant, ceux ayant un «laissez-passer», notamment des volontaires et des prestataires de service, auront accès au site. La police établira des points de contrôle aux rues Dauphine, Corderie, à la jonction GMD Atchia et Eugène-Laurent.

Par ailleurs, les fidèles venant du Nord et de l'Est auront une zone de stationnement de 5 000 places dans la zone du Champ-de-Mars. Et ceux sortant du Sud, de l'Ouest auront accès aux parkings de Neotown, Les Salines et la Hindu House, soit 10 000 places. Les personnes âgées, les malades ou handicapées sont invités à utiliser le service de navette mis à leur disposition.

Les bus, les minibus et les autres véhicules transportant des groupes de fidèles doivent débarquer leurs passagers à la rue Brabant et ensuite se diriger vers les parkings de Champ-de-Mars, - Neotown et Les Salines. D'autre part, la place Marie Reine de la Paix sera fermée au public dimanche à partir de 13 heures et elle sera ouverte le lendemain à 6 heures.

Les compagnies d'autobus mettent la main à la pâte

Il n'y a pas que les fidèles qui se mobiliseront. Les différentes compagnies d'autobus se préparent à apporter leur contribution à affronter cette journée du 9 septembre, où plus de 100 000 fidèles sont attendus à la messe qu'animera le pape à Marie-Reine-de-la-Paix. À cet effet, la Compagnie nationale de transport (CNT) tient une réunion demain pour finaliser un plan. Une chose est sûre, cette entreprise qui dessert pratiquement toute l'île mettra à la disposition des fidèles des autobus additionnels sur les différents trajets menant vers la capitale, de même que pour les trajets de retour.

Sunil Gopal, le Communications and Public Relations Officer de la CNT, assure qu'il y aura des mesures exceptionnelles qui seront mises en place. «Nous ne savons pas encore combien de bus seront sur nos routes, mais nous y travaillons.» D'ailleurs, dit-il, si la National Transport Authority (NTA) leur demande de fournir un service spécial, la compagnie est prête à satisfaire la demande. De faire ressortir que même pour le pèlerinage au caveau du Père Laval, la CNT assurera un service de nuit.

United Bus Service Ltd, desservant 56 routes, mobilisera, de son côté, entre 250 à 275 véhicules pour le rendez-vous de Port-Louis. «Dépendant de la demande et du volume de passagers, il se peut que l'on choisisse de mettre plus de bus sur Port-Louis le jour de la grande messe», fait-on valoir. D'ajouter que des directives ont été données aux employés d'assurer un service efficace. Toutefois, on ne minimise pas les effets d'un embouteillage monstre dans la capitale. «Nous ferons de notre mieux pour que les passagers arrivent sur le site à temps», précise-t-on. La majorité des bus s'arrêteront aux deux gares. De plus, des associations religieuses ont également loué des bus «spécial route».

Dans le Nord, Triolet Bus Service Ltd fera en sorte qu'aucun passager ne rate l'événement, rassure Chadrashen Bissonath, Traffic Supervisor. «Il y aura une équipe mobile. Aussitôt que nous découvrirons qu'il y a une forte demande dans certaines régions, nous mettrons des autobus supplémentaires sur ces routes. Nous avons un système bien rodé que nous appliquons quand il y a des personnes qui vont en masse à la mer, par exemple, fait-il valoir. Nous saurons comment faire. D'ailleurs, si des groupes souhaitent louer des autobus, nous sommes à leur disposition.»

Rose-Hill Transport dédiera, elle, 40 autobus de sa flotte uniquement pour le trajet Rose-Hill - Port-Louis. Des discussions afin de déposer les passagers le plus près possible du monument sont également en cours avec la NTA.

Par ailleurs, le propriétaire de compagnie Perle de la Savane, qui dessert la région de Surinam et l'ouest du pays, a proposé quatre autobus gratuitement aux paroissiens de Surinam, Chemin-Grenier, Bel-Ombre et Case-Noyale. «Notre budget nous permet de mettre un cinquième autobus à la disposition des fidèles. Nous le ferons s'il y a une demande. C'est un événement national. Nous voulons y participer», déclare Ravin Jugurnauth, le directeur de cette compagnie. Du côté des opérateurs individuels, aucune décision n'a encore été prise.