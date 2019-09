Ile Maurice: Concours régional - Energies, des lycéens malgaches vainqueurs

Ils ont produit l'énergie pour éclairer les salles de classe de leur école à l'aide d'un biodigesteur alimenté par des déchets organiques.

Grâce à leur projet de production de biogaz, l'équipe du lycée Andrianampoinimerina Sabotsy Namehana de Madagascar est sortie vainqueur du concours régional ÉNERGIES 2019. Leur projet sera financé par la Fondation Telma à hauteur de 3 000 euros.

L'objectif de la compétition était de sensibiliser les jeunes aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Elle était organisée par le programme ÉNERGIES, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par la Commission de l'océan Indien.

Le lycée malgache était représenté par deux élèves, Miaro Fandresena Veloarivony et Herinomena Randrianarimanana, qui ont su impressionner le jury, composé de professionnels du secteur de l'énergie de la région. Les autres établissements participants, Mauritius College Boys de Maurice, Lycée Said Mohamed Djohar des Comores, et Anse Royale Secondary School des Seychelles, ont également été félicités pour leurs projets respectifs : A proposal to use solar energy as an alternative power source, Solar lycée et Solar grass cutter.

Les quatre établissements secondaires sont membres du réseau Eco-Schools Océan Indien. Ils ont été sélectionnés en remportant le concours national où cinq écoles s'affrontaient dans chaque pays. Pour conduire des expériences et des travaux pratiques sur plusieurs types d'énergies renouvelables, les 85 eco-schools de la région avaient reçu des kits pédagogiques.

Des consultants nationaux ont formé les enseignants à l'utilisation de ces kits dans leur salle de classe pour élaborer un projet fonctionnant aux énergies renouvelables. La compétition a démontré la volonté des jeunes de la région de devenir des acteurs incontournables de la transition énergétique.