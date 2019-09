Sénégal: Mondial de Basket en chine 2019 - Les «lions» bousculent l'Australie mais restent à quai

Le Sénégal n'ira pas loin dans la Coupe du monde Chine 2019. Etrillés lors de la première journée, les Lions ont essuyé une deuxième défaite de rang face à l'Australie (81-68). Mieux en jambes, Xane d'Almeida et ses équipiers ont pourtant montré un autre visage en accrochant l'équipe australienne.

Mais c'était loin d'être suffisant pour passer devant les partenaires de Patty Mills et rester en vie. Eliminés, les Lions chercheront à sauver l'honneur face au Canada, son dernier adversaire de la poule H qu'ils croiseront demain jeudi à Dongguan.

L'équipe du Sénégal a essuyé hier, mardi 3 septembre, sa deuxième défaite de rang face à l'Australie (68-81, synonyme d'élimination. C'était pour le compte de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde Chine 2019.

Les Lions ont cette fois ci sorti les griffes face à l'équipe australienne considérée comme l'une des grandes prétendantes au podium mondial. Sous la houlette de Xane d'Almeida (14 points, 5 rebonds) les «Lions» ont montré dès les premières minutes une nouvelle image.

Le meneur des Lions indique très vite la voie à son équipe lui permettant de mener la course devant (9-12.6e) et de bousculer l'adversaire. Mais Patty Mills et ses coéquipiers vont vite réagir et se feront fort de recoller à la fin du quart temps (18-16).

Les hommes du coach Tapha Gaye ne lâchent rien et répondent du tic au tac au coup de boutoir longues jambes d'Ingles aussi à l'aise sur les tirs à longue distance que sous la peinture.

Au bout d'un court chassé croisé, le Sénégal tient tête à l'adversaire et parvient même à le distancer au score (31-32). Mais au rapport des points marqués, l'Australie reste dominatrice avec 18 points contre 17 pour le Sénégal à la mi-temps à l'avantage des Australiens (33- 36).

Au retour de vestiaires, les Australiens et leur banc profitent beaucoup de la précipitation dans le jeu de transition et le retard dans le repli défensif des Sénégalais pour prendre pour la première fois une avance plus consistante (45-39. 4e).

Le meneur Patts Mills porte son équipe sur les tirs primés et à mi-distance pour ensuite permettre aux Australiens de se détacher (56-43. 8e). Mais surtout de stabiliser l'écart à 10 points à la fin du troisième quart temps (60-50).

Malgré cette baisse de régime, les «Lions» s'offrent un sursaut et parviennent, grâce au pivot Babacar Touré et à son capitaine Maurice Ndour de grignoter son retard et de revenir à moins 6 points (71-64.8e.) Le public apporte son coup de pouces et croit à un retour.

Mais rien n'y fit, le Sénégal va perdre pied avec la sortie de son capitaine Maurice Ndour (13 points) pour cumul de cinq fautes. Patts Mills (22 points) encore lui et Joe Ingles (17 points, 10 rebonds) vont mettre le dernier coup d'accélérateur et larguer le pivot Youssou Ndoye (13 points) et son équipe à 11 points (77-66).

Mais aussi de boucler la partie avec 13 points d'écart (81-68). Atomisé par les Lituaniens au premier match (101- 47), le Sénégal est éliminé et va chercher à sauver l'honneur face au Canada qu'ils croiseront demain jeudi 5 septembre à 7 heures 30. Les Australiens, quant à eux, poursuivent leur sans-faute. Dans la même poule H, la Lituanie s'est promenée devant le Canada (92-69).

MOUSTAPHA GAYE, COACH DES «LIONS» «Les joueurs ont montré beaucoup plus d'agressivité, de fierté»

«Je suis très content de la réaction des joueurs ce soir (hier, Ndlr), contrairement au premier match. On n'était pas présents défensivement, mais je pense qu'aujourd'hui les joueurs ont montré du caractère et beaucoup de solidarité.

On a fait des réajustements qui ont été bénéfiques. Donc, bravo aux joueurs ! On peut mieux faire, mais, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Patty Mills est un grand joueur, on l'a beaucoup gêné mais c'est normal qu'il mette des paniers.

C'est un joueur décisif, comme le sont Maurice Ndour ou Mouhamed Faye chez nous, Lamine Sambe, Xane D'Almeida aussi. Après le premier match, il était important pour nous de resserrer au niveau des rotations.

Nous avons douze bons joueurs mais, il fallait faire des choix, diminuer les rotations pour apporter plus de cohésion au jeu. Le match qu'on a livré contre la Lituanie n'était pas un match de notre niveau.

La preuve, les joueurs ont montré beaucoup plus d'agressivité, de fierté. Les matchs sont différents, et contre le Canada ce sera un autre match. La mentalité dans cette compétition, c'est de donner le meilleur de nous.»

MAURICE NDOUR, CAPITAINE DES «LIONS» «On va aborder le Canada avec la même mentalité»

«Le premier match d'un tournoi est toujours difficile à aborder. On n'était pas dans un bon état d'esprit. Aujourd'hui, on était plus agressifs en défense, et en attaque.

On a bien déroulé nos systèmes, avec quelques réglages effectués avec le coach Tapha (Gaye). Le plus important était de montrer notre fierté, de ne pas se faire ridiculiser.

On croyait en nos chances de battre cette équipe australienne, vu la manière dont on a joué en première période. Même au 4ème quart-temps, l'écart était de 10 points.

Mais, ce sont les fautes qui nous ont un peu pénalisé vers la fin. Mais on est contents de notre prestation. Et on va aborder le prochain match contre le Canada avec la même mentalité. »