Burkina Faso: A Pabré, KDO veut mobiliser les Burkinabè pour «redresser le pays»

Kadré Désiré Ouédraogo a appelé les populations de Pabré à s'unir à lui pour redresser le pays. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2020, Kadré Désiré Ouédraogo (KDO), était le dimanche 1er septembre 2019 à Pabré, seule commune de la province du Kadiogo, dirigée par le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

L'assemblée générale de l'initiative KDO a pris des allures de meeting. Une rencontre qualifiée «de prise de contact» par le candidat qui dit être allé se présenter et échanger sur l'avenir du Burkina Faso et les échéances électorales de 2020.

Mobilisation des grands jours de campagne à Pabré. C'est la place de la mairie qui a accueilli les fils et filles de la commune, sortis nombreux pour échanger avec le candidat à la présidentielle de 2020, Kadré Désiré Ouédraogo (KDO).

Au parloir, le chef de Pabré, premier à prendre la parole a soutenu : «On ne vient pas à Pabré, terre de Naaba Koounda, chercher le pouvoir et échouer ! On ne vient pas à Pabré pour chercher la famille et être rejeté».

Comme pour dire à KDO : «Tu es chez toi et nous allons t'accompagner». Après le chef de Pabré, le représentant des anciens, des femmes, des jeunes, en passant par les responsables du comité d'organisation, ont rassuré le candidat de leur disponibilité à l'accompagner dans sa quête du pouvoir.

Dans son adresse aux populations de Pabré, Kadré Désiré Ouédraogo a dépeint la situation socio-politique, économique et sécuritaire. Pour lui, «dire que le Burkina Faso va mal aujourd'hui, ce n'est faire l'injure à personne.

Mais c'est la triste réalité. Le Burkina a mal à sa sécurité et à sa paix sociale. Le Burkina a mal à sa gouvernance. Le Burkina a mal à son développement».

C'est pourquoi, ajoutera-t-il, «en tant que démocrate, je me suis engagé à contribuer à son redressement et avec vous, avec tous les Burkinabè épris de paix, c'est possible. Il faut que le Burkina Faso change et en bien», explique l'ancien Premier ministre du Burkina Faso (1996-2000).

Les chefs coutumiers et les populations ont fait le déplacement pour écouter le candidat.

Cette rencontre de prise de contact avec les populations de Pabré, a donc été l'occasion pour Kadré Désiré Ouédraogo d'appeler «tous les Burkinabè de bonne volonté» à se rallier à lui pour cette œuvre de «redressement» du Burkina Faso.

Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020, Kadré Désiré Ouédraogo avait été annoncé candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), parti politique de l'ancien président Blaise Compaoré, provoquant ainsi . Un autre candidat, Eddie Komboigo est pressenti.

Alors, l'ancien Premier ministre poursuivra-t-il sa quête sous la bannière du CDP ou d'un autre parti politique ?

«Ce qui importe, c'est de faire connaître aux populations burkinabè, le sens de mon engagement, les principes et les idéaux sur lesquels je me base pour mobiliser les Burkinabè autour de l'action parce que, ce que nous voulons entreprendre n'est pas l'œuvre d'une seule personne», a dit le candidat.