Sénégal: Kaolack - Accélération du plan de territorialisation des ODD

Le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud), est depuis un certain moment sur une dynamique d'accélérer le processus de mise en place du Plan national de territorialisation des Objectifs de Développement durable (ODD), concept couramment utilisé pour désigner les dix-sept (17) objectifs établis par les Etats membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda 2030.

Illustrée à travers une campagne de sensibilisation ouverte aux potentiels acteurs et populations des 14 régions du pays, cette nouvelle volonté obéit aujourd'hui à la nécessité de bâtir un partenariat avec le nouveau «Plan Sénégal Emergent» (PSE - Phase II).

C'est du reste ce qui ressort d'une réunion du Comité régional de Développement (CRD), tenue hier mardi à Kaolack en présence d'une forte majorité de maires de commune, acteurs locaux et autres personnels de l'Administration.

Il s'agit d'une initiative qui a d'ailleurs été prise à l'unanimité par les différentes parties pour se rapprocher davantage des communautés, impliquer les populations à travers toutes leurs sensibilités et surtout pouvoir renforcer collectivement la dynamique d'actions partout au sein des collectivités.

Ainsi, dans cet exercice, le partenariat bipartite s'engage sur quatre (4) phases de sensibilisation. Car, au-delà même de la saisine des acteurs dits «clés» et de la population, leurs délégations se donnent l'opportunité de s'ouvrir à des rencontres de plaidoyer stratégique et des séances de partages et réflexions dans les régions abritant des universités.

Ceci à travers des conférences qui y seront littéralement organisées pour sensibiliser sur la mise en œuvre des ODD et porter les messages de la sensibilisation qui tourne essentiellement autour de l'élimination de la pauvreté et des inégalités, l'alignement des ODD au PSE, surtout leur vulgarisation à travers le territoire national.