Sénégal: Caravane médicale dans l'Ile à Morphil - Des medecins belges au chevet des populations

15 jours pour soulager les maux des habitants de la localité de Cas-Cas située dans le département de Podor, sur l'île à Morfil. C'est l'objectif de la caravane médicale initiée par l'union générale des originaires de ladite zone en partenariat avec une Ong belge.

Ils sont vingt médecins belges à séjourner à Cas-cas, dans le département de Podor pour une durée de 2 semaines.

Présents sur les lieux depuis le 1er septembre, ils sillonnent quelques villages dont Cas-cas, Démette, Dounguel, Dioudé, Thioubélél et Saldé, situés dans cette partie du Nord durant cette période afin de prendre en charge les pathologies des yeux, du cœur, de la médecine générale, gynécologiques, pédiatriques entre autres.

Consciente de la situation sanitaire précaire que vit la population de l'ile à Morphil, l'Union générale des originaires de Cas-cas (Ugoc), a noué un partenariat avec une ONG belge pour une mission de prise en charge gratuite.

Selon Harouna Diop, secrétaire général de ladite structure, la particularité de cette caravane par rapport aux activités médicales organisées les années précédentes dans cette zone, est que « les médecins effectueront des interventions de cataracte et de fente labiale et des poses de lentilles qui peuvent coûter plus de 20 millions de francs Cfa».

De plus, il a souligné : «cette caravane organisée annuellement rentre dans le cadre de venir en aide à cette population qui est confrontée à un manque d'infrastructures sanitaires ».

Pour rappel, l'ile à Morfil, selon les organisateurs de cette caravane, ne dispose pratiquement d'aucun hôpital et le plus souvent, la population se rende à plus de 120km à Ndioum ou Podor pour effectuer leurs soins.

«La tenue de cette caravane, c'est une opportunité, qui va permettre de soulager ou de guérir leurs maux», a précisé le secrétaire général de l'union des originaire de cette localité face aux problèmes de soins dont reste confronter cette population.

Toutefois, ce dernier a lancé un appel à l'endroit des autorités étatiques de relancer les travaux de la finition de l'hôpital de CasCas, en construction depuis 2005.