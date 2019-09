Sénégal: Caravane de sensibilisation du ministère de l'environnement sur le péril plastique - Abdou Karim Sall annonce une nouvelle loi plus contraignante

Du ministère de l'Environnement et du Développement durable au marché Petersen, en passant les marchés HLM, Colobane, Tilène, Sandaga et l'avenue Lamine Gueye, la caravane de sensibilisation intitulée «Combattons le péril plastique» du département de l'Environnement a sillonné, hier mardi, les principales artères de la capitale.

A terme, cette caravane devant prendre fin demain, avec la banlieue, compte sensibiliser les marchands et autres usagers des sachets plastiques à réduire son utilisation à son strict minimum et son remplacement définitif par les sachets en papiers biodégradables, surtout avec l'adoption d'une loi plus contraignante dans les mois à venir.

Car, à titre d'exemple, sur 4000 tonnes de déchets collectés à Dakar, les 78% sont des sachets plastiques abandonnés qui sont estimés à 5 millions au Sénégal.

5.000.000 (cinq millions) de sachets plastiques sont abandonnés chaque jour dans la nature, au Sénégal, selon des estimations.

Si pour d'aucuns, ce chiffre peut paraître exagérer, il n'en demeure pas moins qu'il a le mérite de traduire une réalité difficilement contestable: celle de l'envahissement de nos villes et villages par les sachets plastiques non biodégradables.

S'intéressant au cas de Dakar, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, déplore la situation insoutenable notée dans la capitale.

«Si vous regardez les dépotoirs, les déchets qui y sont collectés tournent autour de 4000 tonnes et les 78% sont des sachets plastiques.

Donc si nous luttons efficacement contre les sachets plastiques, nous allons atteindre très rapidement ce qu'il convient d'appeler le programme «zéro déchet», soutient-il le ministre.

Dans ce contexte, déjà, l'État du Sénégal a adopté le mardi 21 avril 2015, la loi n°2015-09 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle de déchets plastiques.

VERS L'INSTITUTION D'UNE NOUVELLE LOI PLUS CONTRAIGNANTE

Revenant sur les retards notés quant à l'applicabilité de cette loi, le ministre Abdou Karim Sall explique: «quand nous avons voté cette loi en 2015, les commerçants avaient demandé une période de répit qui devait leur permettre de s'organiser.

Aujourd'hui, cette période est largement dépassée et nous n'avons d'autres alternatives que de la faire appliquer. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, depuis un certain temps, d'appliquer cette loi».

Conscient que la loi n°2015-09, en date du 21 avril 2015, présente quelques hics surtout par rapport à la nature des sachets en plastiques concernés, le ministre de l'Environnement renseigne que «la loi interdit les sachets à faible micronage, des sachets qui sont pourvus de bretelles; par contre on laisse en partie les sachets qui ne sont pas concernés par la loi mais qui polluent beaucoup plus que ceux concernés par la loi.

Ainsi, les périmètres de la loi actuelle ne nous permettront pas d'éradiquer de manière systématique ou définitive la présence des sachets plastiques sur le territoire national», reconnaît-il.

Abdou Karim de poursuivre: «c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler sur une nouvelle loi qui nous permettra, dans les mois à venir, d'étendre le périmètre en termes d'interdiction, d'utilisation des sachets plastiques».

LE RETOUR AUX SOURCES, UNE SOLUTION ENVISAGEABLE

En attendant l'institutionnalisation et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le ministre de l'Environnement et du Développement durable continue sa tournée de sensibilisation avec comme prochaine étape la banlieue, tout en prodiguant des solutions.

«J'invite nos femmes à se doter de ce type de sachets (biodégradables en papier et sachets en tissu, ndlr) car ce qui pollue le plus et qui est difficile à gérer ce sont les sachets en plastiques à usage unique que l'on jette une fois à la maison. J'invite également les femmes à utiliser les calebasses et autres récipients qui peuvent être utilisés plusieurs fois», conseille Abdou Karim Sall.

POUR UN SENEGAL «ZERO DECHET» PLASTIQUE LES 14 «COMMANDEMENTS» D'ABDOU KARIM SALL

«Ne plus utiliser le plastique à usage unique, c'est possible» au Sénégal. Et Abdou Karim Sall en est convaincu.

C'est pourquoi le ministre de l'Environnement et du Développement durable a engagé une campagne de sensibilisation des populations sur le péril plastique, avec 14 messages et slogans pour un Sénégal «zéro déchet» plastique. En attendant de corser l'actuelle loi sur le plastique, dans un avenir proche.

«Ne plus utiliser le plastique à usage unique, c'est possible.» Pourvu que les populations prennent conscience de ses conséquences néfastes sur l'environnement car, «le plastique, c'est 1 minute de fabrication, 1 heure d'utilisation et 400 ans pour le détruire».

D'où la nécessité de protéger la nature, «en abandonnant le plastique». Fort de cette conviction, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers une caravane qui sillonne la capitale Dakar et sa banlieue, depuis hier mardi et qui sera clôturée ce mercredi 4 septembre, engage une campagne de sensibilisation des populations sur le péril plastique.

Mettant au-devant le ministre Abdou Karim Sall lui-même, cette campagne a pour objectif principal «communiquer sur la loi sur le plastique en vue d'un changement de comportement des populations».

Il s'agira, plus spécifiquement, de les «informer sur les dispositions de la loi; sensibiliser sur les impacts négatifs du plastique, sur le plan sanitaire et environnemental; promouvoir les alternatives et chaines de valeurs du plastique», informe le ministère de l'Environnement.

Le Thème retenu pour la campagne est «Combattre la pollution plastique», avec comme slogan «Tous ensemble pour combattre le péril plastique».

En tout 14 messages seront concoctés, construits autour de la gestion durable (écoresponsable) du plastique, durant cette période de vulgarisation de la loi sur le plastique, en attendant l'adoption annoncée d'un nouveau texte législatif plus contraignant.

Ces messages sont: «Non au plastique à usage unique», «Utiliser une gourde ou une bouteille réutilisable (alternative)», «Dites non au plastique jetable», «Evitez les couverts en plastique».

Il y a aussi: «Faites vos courses avec vos propres sacs réutilisables (alternative)». «Combattons la pollution plastique», «Tous ensembles pour combattre le péril plastique», «L'utilisation du plastique est interdite par la loi... », «Gérer nos déchets plastiques, c'est protéger l'environnement».

On note également: «Le plastique, c'est 1 minute de fabrication, 1 heure d'utilisation et 400 ans pour le détruire», «Protégeons la nature, en abandonnant le plastique», «Ne plus utiliser le plastique à usage unique, c'est possible», «J'aime et je respecte mon environnement, je n'utilise pas de plastique», «Je suis un bon citoyen, je m'engage dans la lutte contre le péril plastique».'