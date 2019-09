Algérie: Championnat d'Afrique de Volley-ball assis - L'Algérie évoluera dans le groupe B

Kigali — La sélection algérienne messieurs de volleyball assis (Handisport) a hérité du groupe B au Championnat d'Afrique prévu à Kigali au Rwanda du 19 au 22 septembre, selon le tirage au sort de la compétition.

Dans son groupe, l'Algérie défiera l'Egypte, détentrice du titre africain et dominatrice de la discipline, et l'Afrique du Sud, alors que le groupe A est composé du Maroc, Kenya et le Rwanda (pays hôte).

Le Championnat d'Afrique de volley-ball assis de Kigali qui se déroule dans l'année pré-paralympique, permettra aux vainqueurs chez les messieurs et les dames de se qualifier aux prochains Jeux Paralympiques de Tokyo au Japon, prévu au 25 août au 6 septembre 2020.

Le rendez-vous continental se déroulera en deux phases, la première permettra de désigner les vainqueurs des groupes, puis le 1er du groupe A sera opposé au second de l'autre groupe, et vice-versa.

En prévision de ce nouveau challenge, l'équipe nationale algérienne, sous la houlette de l'entraineur Abdelkader Kéfif effectuera un stage pré-compétition du 9 au 12 septembre à Chlef, avant d'enchainer avec un autre à Kigali au Centre de préparation africain du 13 au 16 du même mois.

Le regroupement de Chlef permettra au staff technique d'arrêter la liste réglementaire de douze (12) joueurs qui défendront les chances de l'Algérie à Kigali.

La sélection algérienne est composée dans sa majorité des joueurs issus du club Mohamed Boudiaf d'Oran, dominateur de la discipline et détenteur du championnat et de la Coupe d'Algérie, à plusieurs reprises dont les titres de la saison écoulée.

A Kigali, l'Algérie jouera son premier match contre l'Afrique du Sud, le 20 septembre 9h00 (heure algérienne), avant d'affronter dans l'après midi de la même journée (15h00), l'Egypte.

Le volley-ball assis est né 1956 aux Pays-Bas, d'une combinaison du volley-ball et du sitball, un sport d'origine allemande qui se joue sans filet et dans lequel les joueurs sont assis. Le volley-assis, plus connu sous l'appelation para-volleyball est un sport régi par la même réglementation que le volley-ball traditionnel, à quelques exceptions près.

Programme complet du Championnat d'Afrique (messieurs) à Kigali:

Jeudi 19 septembre 2019 (heures algériennes).

13h00 : Afrique du Sud - Egypte (groupe B)

15h00 : Cérémonie d'ouverture

17h00: Rwanda - Kenya (groupe A)

Vendredi 20 septembre 2019 :

09h00 : Algérie - Afrique du Sud (groupe B)

11h00 : Kenya - Maroc (groupe A)

15h00 : Algérie - Egypte (groupe B)

17h00 : Rwanda - Maroc (groupe A)

Samedi 21 septembre 2019:

13h00 : 3e du groupe A - 3e groupe B (pour la désignation de la 5e place)

15h00 : 1r du groupe B - 2e groupe A (1re demi-finale)

17h00 : 1r du groupe A - 2e groupe B (2e demi-finale )

Dimanche 22 septembre 2019:

15h00 : match pour la médaille de bronze

17h00 : finale .