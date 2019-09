Algérie: La situation actuelle est une "affaire algérienne" qui sera dépassée grâce à l'unité nationale

- Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, lors de sa visite à la 4ème Région militaire à Ouargla, que la situation actuelle dans le pays est "une affaire algérienne interne", qui sera dépassée "grâce à l'unité nationale", indique mardi un communiqué du MDN.

"La situation actuelle est une affaire algérienne interne qui nous concerne seuls et exige nécessairement des solutions émanant de notre vécu et de nos expériences", a souligné le chef d'état-major de l'ANP, précisant que "même si les points de vue divergent et les avis diffèrent sans mettre en péril notre cohésion, il nous appartient à nous seuls en tant qu'Algériens de parvenir, sans obstination ni entêtement, à ces solutions et à les employer de manière à dépasser notre crise sereinement, à se consacrer et se mobiliser ensemble au service de l'Algérie pour assurer son développement et son essor dans tous les domaines".

Le Général de Corps d'Armée a affirmé que l'ANP a "une ferme conviction et une certitude totale que nous dépasserons la situation que traverse notre pays, grâce à la cohésion, l'entraide et l'unité nationale qui doivent caractériser nos objectifs", soulignant que "les projets et les plans de la bande des égarés et des traitres qui sont à l'encontre de l'intérêt de la patrie et du peuple, seront forcément voués à l'échec".

Gaïd Salah, lors de sa rencontre, lundi, avec les cadres et les personnels de la Région, a rappelé que l'Algérie "avait rencontré par le passé des crises dont elle a su s'en sortir forte et triomphante, et il nous appartient à nous seuls en tant qu'Algériens de parvenir, sans obstination ni entêtement, de parvenir à des solutions et les employer afin de dépasser cette crise sereinement, en adoptant le dialogue rationnel, sincère et sérieux, et veiller à son aboutissement".

Pour lui, "ces bienfaits considérables pour lesquels nous sommes aujourd'hui enviés, nous devons tous œuvrer à les protéger, sans relâche, contre les aventuriers, pour que notre vaillant peuple puisse jouir des richesses de son pays, éternellement, grâce à la cohésion, à l'entraide et à l'unité nationale, qui doivent caractériser tous nos objectifs, et à la mobilisation de tout un chacun, et ce en réponse à l'exigence nationale insistante, qui doit être la priorité de tous, et placée au dessus de l'égoïsme des personnes et de leurs envies".

"Cet égoïsme qui a aveuglé ceux qui ne connaissent pas la valeur de ce pays et de son peuple, qui excellent dans la diffamation et la médisance, et tentent vainement d'induire en erreur l'opinion publique et semer le doute sur toute initiative nationale salutaire pour résoudre la crise, œuvrant à pousser notre pays vers des méandres aux issues incertains, au service des intérêts de la bande et de ceux qui gravitent autour d'elle", a-t-il ajouté.

Les plans de la horde d'égarés et de traitres seront forcément voués à l'échec

Gaïd Salah a exprimé sa "certitude" que "les projets et les plans de cette horde d'égarés et de traitres qui sont à l'encontre des intérêts de la patrie et du peuple seront forcément voués à l'échec".

Il a affirmé que "celui qui prend le temps de bien lire notre glorieuse histoire pleine d'enseignements et de leçons, nous invite à méditer sur ce que nous avons consenti pour l'Algérie, et comment notre pays a réussi, à chaque fois, à triompher et sortir de ses crises plus forte et plus unie".

"En revenant sur cette histoire qui fait notre fierté et dont les gloires nous inspirent, nous sommes interpelés par la volonté du peuple algérien qui ne fléchit jamais et par l'espoir qui nourrit ses ambitions à travers les temps, qui lui ont permis de toujours trouver le meilleur chemin pour surpasser les difficultés et contrecarrer ceux qui font la promotion du désespoir et de la division", a-t-il encore mentionné.

Par ailleurs, la visite du Général de Corps d'Armée en 4ème Région militaire s'est poursuivie, en compagnie du Général-major Hacène Alaïmia, commandant de la Région, par l'inspection de quelques unités relevant des Secteurs opérationnels Nord-est In-Amenas et Sud-Est Djanet.

A In-Amenas, le Général de Corps d'Armée a inauguré le Centre de coordination et de contrôle des systèmes de surveillance électronique, où il a suivi un exposé global sur ce Centre qui a pour vocation le contrôle de toutes les opérations de surveillance électronique des frontières nationales dans le territoire de compétence.