Madagascar: Pétanque / Championnat Alaotra Mangoro - Dominique et Setra sacrés champions

Les finalistes du championnat Alaotra Mangoro, qui s'est tenu le week-end dernier.

Le duo de Dominique et Setra était sacré champion de la ligue régionale Alaotra Mangoro de pétanque en doublette sénior, édition 2019. La compétition s'est déroulée au chef-lieu de la région ce week-end. Cette équipe du club d'Ambatondrazaka a battu Mam'Zelle et Bim, celle de Moramanga, sur le score de 13 à 7 en finale. Ils ont gagné les gros lots, tels que deux réfrigérateurs, deux rtéléviseurs écrans plats, des i-Phone et deux coupes. En plus, Dominique a remporté le trophée du meilleur joueur. Ce championnat a pu rassembler 40 équipes issues des deux districts et sous l'égide de la fédération malgache de la pétanque (FMP). Entre autres, deux arbitres nationaux, à savoir, Rakotondralambo Johan Eric et Olivier Henri Rabearizaka, ont assuré le bon déroulement de la compétition.

Quant à eux, ils ont aussi gagné la coupe de meilleurs arbitres. « J'ai vu les compétences des joueurs d'Alaotra Mangoro. Ils ont de bon niveau technique et étaient bien encadrés, malgré le fait d'avoir été un peu indisciplinés au début » a expliqué Olivier Henri Rabearizaka, qui est lui aussi président de la section Tana Ville. Pour la ligue d'Analamanga, le championnat est encore en stand-by à cause de problèmes au niveau des dirigeants, même s'il y avait des sections qui ont déjà participé au championnat. « On ne se contente pas simplement d'une rencontre régionale, nous avons déjà réalisé quatre concours depuis le début de cette saison. La compétition continue pour Tana-ville » a-t-il ajouté.