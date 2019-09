Madagascar: Festival du Cinéma chinois - Resserrement de lien culturel sino-malgache

L'Ambassadrice de Chine à Madagascar ressert davantage la relation amicale et historique entre l'Empire du milieu et l'île Rouge.

Le festival du cinéma chinois a été inauguré hier au Plaza Ampefiloha et ne se terminera que le 5 septembre prochain. Pendant trois jours, les Malgaches vont découvrir la culture chinoise à travers ses films

La cérémonie d'ouverture du festival du cinéma chinois s'est tenue hier à 14 heures 30. A part les représentants malgaches tels la ministre de la Communication et de la Culture Lalatiana Rakotondrazafy-Andriatongarivo, la représentante de la présidente de l'Assemblée Nationale Anyah, des hauts dignitaires comme les ambassadeurs de l'Inde, de Maurice, d'Afrique du Sud et de l'union des Comores ont honoré de leur présence l'évènement.

Lors de son allocution, l'ambassadeur de Chine à Madagascar, YANG Xiaorong a souligné que : « le festival est pour renforcer l'amitié sino- malgache ». L'évènement a pour objectif précis de promouvoir les échanges culturels entre les deux pays. « Le développement de la relation est indissociable et le film est une plateforme particulière pour faire découvrir la culture. La tenue de ce festival va approfondir la compréhension entre les deux pays et permettre aux Malgaches de voir un aperçu de la vie chinoise à travers ce festival », a ajouté la diplomate chinoise. A son tour la représentante de l'Assemblée nationale a remercié les organisateurs. « La culture chinoise possède une érudition vaste et approfondie depuis plusieurs années. Ce sont par le biais de ces films que nous apprenons à découvrir la culture chinoise » a-t-elle précisé.

Après la cérémonie d'ouverture, le film « Le roi singe » était diffusé à 15 heures. « Le roi singe » est l'une des plus célèbres légendes chinoises faisant partie des romans classiques connus des Chinois. Selon la légende, « Le Roi Singe créait la zizanie dans le ciel et même les guerriers célestes n'arrivaient pas à le dompter. Avec l'aide du Seigneur Lao Zi et du dieu Erlang, les meilleurs des généraux du ciel, le Roi Singe fut finalement capturé, mais rien ne pouvait lui faire de mal ».

En sortant de la salle, les spectateurs, dont la majorité est des Malgaches, ont une notion de la légende Chinoise. Plusieurs films seront publiés pendant le festival. Les amateurs de films chinois vont se régaler !