Madagascar: Grand Jeu Bouchon - Collaboration de deux grands

Coca-Cola et Telma s'associent et organisent un « Grand Jeu Bouchon », du 24 Août au 04 Novembre 2019. Boisson gazeuse N°1 dans le monde, Coca-Cola collabore avec l'opérateur téléphonique numéro 1 à Madagascar.

Selon Claudia Ravelonjato, Responsable production et partenariat : « Telma investit chaque jour afin de faire du Malgache un citoyen du monde digital. Le Numéro 1 des boissons gazeuses mondiales s'associe alors avec l'Opérateur Numero 1 à Madagascar pour rafraîchir et insuffler de l'optimisme et du bonheur à tous les Malgaches. 2 millions de bouteilles 100% gagnantes pour l'occasion, Coca-Cola et Telma ont mis les bouchées doubles cette année pour le jeu Coca-Cola Yellow Games, pour le grand plaisir de tous les Malgaches. 2 millions de lots et bonus seront à gagner pendant plus de 10 semaines de jeu ». Tous les Malgaches des quatre coins de la grande île, abonnés Telma, peuvent participer au jeu.

D'après la responsable de production, le jeu est simple : « Se procurer une bouteille de Coca-Cola de 1 litre avec son bouchon spécial Yellow (jaune). Composer le #481# suivi du code inscrit sur le bouchon. Une fois le code envoyé, Coca-Cola et Telma récompensent immédiatement le consommateur avec soit des appels, des SMS ou des datas ou encore un pack de Coca-Cola 150 cl. Tout bouchon est gagnant. Dès activation du code, le consommateur participe automatiquement aux tirages au sort pour tenter de gagner entre autres 4 voyages pour 2 personnes à l'île Maurice, 2 abonnements à la Fibre Optique Home Telma pendant un an, 10 Smartphones Telma, 20 tablettes et 10 télévisions écran plat ». Les tirages au sort, se font tous les lundis, du 09 septembre au 04 novembre.