Madagascar: Une forte mobilisation dans le domaine de la sécurité

La visite du Pape François à Madagascar sera placée sous très haute sécurité. C'est tout le savoir-faire de nos forces de sécurité qui sera mis en exergue durant ce séjour du Saint Père dans notre pays. Il s'agit d'une opération d'envergure pour ne pas dire exceptionnelle car elle sera menée avec maestria tant sur le plan technique qu'humain. Ce ne sera pas une démonstration de force sans lendemain puisque le processus expérimenté sera utilisé bien après le départ du souverain pontife dans le cadre de la lutte contre l'insécurité.

Ce sont une dizaine de milliers de personnels des forces de sécurité : militaires, gendarmes et policiers qui seront déployés dans la ville d'Antananarivo et ses environs. L'état-major mis en place à l'occasion de cet événement a élaboré une stratégie adaptée pour les utiliser au mieux. Le défi est immense car il faut savoir gérer les déplacements des centaines de milliers de personnes qui vont venir et de les canaliser pour qu'il n'y ait pas de mouvements de foule intempestifs. Les incidents qui pourraient se produire ont été répertoriés et les parades ont été étudiées et mises en pratique lors de répétitions. Les zones à risque vont être quadrillées par des patrouilles.

Des caméras de surveillance vont être installées (on parle de deux cents) et des drônes survoleront la Capitale. Les citoyens ne peuvent que se féliciter d e la présence rassurante de toutes les forces de l'ordre déjà en place dans les rues. Le gros du dispositif sera opérationnel dans les deux ou trois jours à venir. Les travaux de réhabilitation des rues de la Capitale continuent et occasionnent ces embouteillages monstres, mais ils ne provoquent aucune récrimination. Les entreprises qui sont à pied d'œuvre mettent les bouchées doubles mais on ne peut s'empêcher de s'inquiéter du temps qui reste pour la finition des ouvrages. Cette visite papale a permis une mobilisation sans précédent, les acquis devront être pérennisés, dans tous les domaines, notamment dans celui de la sécurité.