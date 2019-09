Madagascar: Manœuvre militaire - Un navire de guerre de la Marine coréenne à Toamasina

L'ambassadeur de Corée, LIM Sang Woo a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de la Défense nationale, le Général Rakotonirina Léon Jean Richard, hier.

Une occasion pour les deux personnalités d'évoquer l'adoption de stratégies en vue du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Désormais, les militaires malgaches bénéficieront de formations et stages de taekwondo. Par ailleurs, les 19, 20 septembre prochains, les forces navales de Madagascar et de la Corée participeront à une manœuvre militaire à Toamasina. D'après les informations, un navire de guerre de l'Armée navale coréenne, appelé, « Destroyer » participera à cette manœuvre. Un exercice rentrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités et des savoir-faire de la garde côte malgache.

Mutualisation. Faut-il rappeler que la lutte contre la piraterie maritime figure parmi les priorités du régime actuel. Pas plus tard que vendredi dernier, durant la 7e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7), le président Andry Rajoelina a été désigné principal orateur lors de la conférence spéciale sur la coopération dans l'Océan Indien occidental. En effet, Madagascar en tant que la plus grande île en Afrique, a été désigné pour être le leader dans la lutte contre la piraterie maritime. Dans son allocution, le Chef de l'Etat a proposé une mutualisation des moyens pour une lutte efficiente contre ce fléau. Il a également réaffirmé sa volonté de multiplier les efforts pour défendre les frontières et les ressources maritimes de la Grande Ile, mais aussi de développer l'économie bleue. Outre les manœuvres militaires, la Marine malgache sera aussi dotée de nouveaux équipements.