Madagascar: Campus universitaire régional - La mise en œuvre se précise de plus en plus

La CoPRIES s'est tenue dans les locaux du MESUPRES Fiadanana hier.

Le processus de décentralisation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avance de mieux en mieux.

"Nous avançons vers l'application de la loi des finances rectificatives 2019 dont la mise en place pas à pas des campus universitaires présidentiels au niveau régional est l'un des points phares en ce qui concerne le ministère de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique". Ce sont là les propos du Pr Blanche Nirina Richard, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors de la CoPRIES ou Conférence des Présidents ou Recteurs d'Institutions d'Enseignement Supérieur à Fiadanana hier. "Une avancée majeure dans le processus décentralisation du ministère de tutelle" si l'on se tient toujours aux explications du Pr Blanche Nirina Richard. "Par cette initiative présidentielle, le ministère se rapproche de plus en plus de la population et des communautés éloignées" lance la ministre. Les retombées d'une telle initiative ne pourraient qu'être positives si l'on ne prend en compte que la difficulté rencontrée par les parents en envoyant leurs enfants étudier dans les grandes villes où sont concentrées les "grandes" universités et institutions d'enseignement supérieur. L'extension de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans les régions devraient également résoudre- en partie - les problématiques liées à la capacité d'accueil des universités. "Problématiques discutées durant la CoPRIES d'hier" d'après toujours la ministre. Ce, pour "une meilleure gestion de l'année universitaire actuelle mais surtout de celle à venir".

Programmation. D'autres faits marquants ont également été précisés lors de la tenue de la CoPRIES à Fiadanana hier. Se distinguant des autres conférences, celle d'hier a été élargie et a pris en compte - outre les présidents et recteurs d'institutions d'enseignement supérieur - les responsables auprès des établissements supérieurs du secteur public. "Chaque établissement a exposé sa situation actuelle, son état des lieux. Ce qui constitue une étape cruciale dans la réalisation du nouveau plan quadriennal 2020-2023" a renchéri la Pr Blanche Nirina Richard. Par ailleurs, il conviendrait de noter que la seconde CoPRIES organisée hier a également permis de définir le calendrier de l'année universitaire 2020 qui sera comprise entre le mois de mars et le mois de décembre de la même année. "Optimiste" dans l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et voulant partager l'approche, le ministère a mis en place divers comités dont l'objectif principal est d'améliorer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique à Madagascar. Ce, afin d'en faire un levier de développement tel observé dans les pays avancés.