Congo-Brazzaville: Congo France - Les propos de Jean Yves Le Drian

Reçu en audience par le président Denis Sassou N'Guesso peu avant la rencontre, mardi, du chef de l'Etat congolais avec son homologue français, Emmanuel Macron, à l'Elysée, le ministre français des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, n'avait pas souhaité répondre à la presse congolaise malgré l'insistance de celle-ci.

Le diplomate français a, par contre, gardé la primeur de son entretien à l'Association de la presse diplomatique pour évoquer le cas du général Jean Marie Michel Mokoko. Condamné pour atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et détention illégale d'armes et munitions de guerre, l'ex-chef d'état-major général des Forces armées congolaises, ancien conseiller du président de la République et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, purge depuis son procès en 2017, une peine de prison de 20 ans.

« Je lui ai parlé de M. Mokoko et d'autres personnes en lui disant qu'on attendait de sa part des actes », a notamment déclaré Jean Yves Le Drian à ses interlocuteurs. Des propos qui peuvent paraître surprenants, mais le ministre français, en charge de la Défense sous François Hollande, connaît bien la situation du Congo et ses plus hautes autorités. Il semble donc qu'il ne parle pas pour tenter de faire plaisir à qui que ce soit.

Interrogé, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso, a estimé de son côté ne pas être outré par la sortie du ministre Jean Yves Le Drian . « Ces propos ne m'émeuvent pas outre mesure et je prends note de ce qui est dit. Je connais bien Jean Yves Le Drian et je peux témoigner de l'amitié qu'il a pour le président Sassou. Ce sont des amis donc ils peuvent tout se dire avec le président Sassou », a-t-il répondu.

Jean Claude Gakosso reconnaît, par ailleurs, la sensibilité du sujet. « Ce sont des questions complexes et je ne voudrais pas faire quelque injonction que ce soit, encore moins à la justice de mon pays que je respecte », a ajouté le ministre congolais des Affaires étrangères.