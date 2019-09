Congo-Kinshasa: Distinction - Jean-Claude Katende lauréat du prix citoyen « Patriote en or »

Le récipiendaire a été récompensé pour son engagement sans faille dans la défense et la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance.

La Nouvelle dynamique de la société civile en République démocratique du Congo (NDSCI) qui a pour vision un pays où règnent l'Etat de droit, la démocratie et la bonne gouvernance et où les citoyens font preuve de patriotisme ainsi que d'engagement avérés, a désigné le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho) comme lauréat de la quatrième édition de son prestigieux prix citoyen « Patriote en or ». Cette édition, explique la NDSCI, aura lieu, le 15 septembre, à Bukavu dans le Sud-Kivu en marge de la Journée internationale de la démocratie.

Le prix Patriote en or, note-t-on, est une initiative de la NDSCI. Il vise à encourager l'excellence dans la société congolaise et à montrer à la face du monde que tout n'est pas que pourriture en République démocratique du Congo (RDC) et «qu'il y a des hommes et des femmes qui, en dépit des conditions précaires, essayent de sortir du lot en se comportant dignement au sein de la communauté ».

Ce prix cherche également à créer une certaine émulation, le goût de l'excellence et de bien faire en RDC. «Dans un pays en pleine mutation et où les anti-valeurs ont tendance à être considérées comme la norme , une société en manque de repères positifs, le prix Patriote en or est donc cette réponse idoine à cette crise de moralité et d'irresponsabilité citoyenne qui gangrène au plus haut sommet notre pays », a expliqué la NDSCI. Cette distinction, précise la structure, est une reconnaissance citoyenne qui ne comporte aucun gain financier en dehors de cette grande considération et élévation par ses compatriotes.

Une émanation des citoyens

Le prix Patriote en or est également, selon la NDSCI, une émanation des citoyens qui, au travers d'un vote, proposent des personnes physiques et/ou morales qu'ils estiment avoir fait quelque chose de particulier au bénéfice de la communauté congolaise voire internationale. « C'est à l'issue de cet exercice démocratique que votre nom a été proposé par plusieurs compatriotes ; ce qui a retenu l'attention particulière du jury indépendant constitué à cet effet et vous avez été plébiscité Patriote en or pour votre engagement sans faille dans la défense et promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance », a expliqué la NDSCI, motivant le choix porté à Jean-Claude Katende.

L'organisation a également reconnu que dans toutes les grandes batailles pour l'alternance et la démocratie en RDC, ce juriste et activiste des droits de l'homme a toujours été à la première ligne, au risque de sa propre vie. Ses tribunes publiées quotidiennement sur les réseaux sociaux, affirme la NDSCI, contribuent énormément à l'ancrage des valeurs démocratiques dans le chef de plus d'un Congolais. « Vous élever au rang de Patriote en or ne serait qu'une conséquence logique de votre engagement et amour du Congo, vous demeurez une véritable sentinelle du temple », a écrit la NDSCI, dans un document signé par son président, Jean Chrysostome Kijana, et le président du jury, le Pr Arnold Nyaluma.

La NDSCI, par ailleurs, a appelé les Congolais à apprendre à reconnaître et honorer ceux et celles d'entre eux qui se distinguent positivement et ne pas toujours attendre que ça soit les autres qui les élèvent. La structure les a également exhortés à apprendre à reconnaître les mérites des uns et des autres pendant qu'ils sont encore vivants et non attendre leur disparition pour les couvrir d'éloges souvent « hypocrites ».

Dans le programme de cette activité prévue pour le 15 septembre à Bukavu, la NDSCI, qui dit attendre tous les lauréats dont Jean-Claude Katende à cette grande messe nationale de la citoyenneté et du patriotisme, prévoit, bien avant les cérémonies officielles de remises du prix, certaines activités. Il s'agira, entre autres, d'une grande conférence publique autour du thème « Jeunesse et intellectuels congolais, quel engagement citoyen pour l'émergence de la RDC: enjeux et défis ».