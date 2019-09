Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Le pays rembourse son emprunt islamique le 7 septembre

L'Etat ivoirien va procéder le 7 septembre 2019 au paiement des profits semestriels ainsi qu'au remboursement partiel du capital de son emprunt islamique dénommé Sukuk Etat de Côte d'Ivoire 5,75% 2016-2023.

Ce, pour un montant global net d'impôt de 18,967 milliards de FCFA. Le gouvernement ivoirien avait levé via un appel public à l'épargne entre le premier et le 31 août 2016 sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), un montant de 150 milliards de FCFA (soit 225 millions d'euros), apprend-t-on.

Les fonds étaient adossés à des actifs compatibles avec les principes de la finance islamique et évalués à 165 milliards de FCFA, indique Financial Afrik.

Concernant les projets, Il s'agissait de la rénovation de l'immeuble Ccia, consistant en un terrain de contenance totale au bornage de 10.000 mètres carrés et des constructions sur un immeuble de 29 étages et des Tours A et B de la Cité Administrative située au Plateau pour la construction de 20 étages chacune.

Le prix d'une obligation islamique était fixé de 10.000 FCFA (15 euros) avec une marge de profit (en lieu et place de l'intérêt classique) de 5,75%. La durée de l'emprunt islamique couvre la période 2016-2023.