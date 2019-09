Soudan: L'ONUDI - Cours pour le développement de la formation professionnelle

Khartoum — L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a, récemment organisé un programme de formation sur la pédagogie et l'anglais technique pour les instructeurs d'anglais des centres de formation professionnelle et d'entrepreneuriat du Conseil suprême pour le développement humain et du travail (SCHDL) de l'État de Khartoum.

La formation visait les instructeurs d'anglais et visait à améliorer leurs connaissances, leur compréhension et leur maîtrise de l'anglais technique, autrement dit, l'utilisation de terminologies techniques et de techniques de pédagogie pour améliorer les méthodologies d'enseignement.

La formation a été mise en œuvre par le biais de l'Institut d'enseignement de la langue anglaise au Soudan (SELTI) du Centre national soudanais des langues (SNCL). Le SNCL / SELTI a mis en œuvre avec succès la formation de deux semaines visant au total 20 instructeurs d'anglais afin de perfectionner leurs connaissances de l'anglais technique et des techniques de pédagogie.

La formation a également servi de plate-forme pour fournir une solide introduction à l'enseignement de l'anglais technique et en mettant fortement l'accent sur le développement de compétences pratiques pour la classe.

Lors de la cérémonie de remise des certificats, le conseiller technique principal de l'ONUDI, M. Ram Kishore Singh a remercié le SNCL pour la formation dispensée et a demandé aux participants de partager les connaissances et les compétences acquises avec d'autres collègues, des centres de formation et des étudiants.

Il a également insisté sur l'importance de l'anglais dans l'enseignement technique et professionnel et sur la facilité de communication avec les autres citoyens du monde.

Le directeur du secrétariat de la formation professionnelle du SCHDL, Hassan Adam a déclaré: «Le progamme a tout couvert et nous sommes très satisfaits». Il a également encouragé les enseignants à mettre en pratique leurs connaissances techniques nouvellement acquises et à les partager avec leurs étudiants, ajoutant: «J'aimerais remercier l'ONUDI pour son soutien continu au Conseil suprême et aux VTEC et espérer qu'à l'avenir des programmes de formation encore plus avancés seront menés par l'ONUDI afin de développer les capacités du personnel du SCHDL et du VTEC».

La formation fait partie des activités du projet de l'ONUDI sur le développement de l'emploi et de l'entreprenariat destiné aux jeunes migrants soudanais, aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux communautés d'accueil dans l'État de Khartoum, financé par l'Union européenne.

Il est à noter que, ce projet fait partie du programme de développement régional et de protection de l'UE (RDPP) dans la Corne de l'Afrique, qui a été mis en place pour résoudre certains des problèmes de protection et de développement liés aux déplacements forcés et prolongés.