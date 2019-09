Soudan: Les deux femmes au Conseil de souveraineté transitoire reçoivent le groupe (MANSAM)

Khartoum — Les deux femmes membres au Conseil de la souveraineté de la transition, Mme.Aisha Mousa et Mme.Raja Nikola ont confirmé leur soutien aux activités et aux programmes du Groupe Féministe Politique et Civile (GFPC/Mansam).

C'était lors de leur réunion au palais républicain mardi avec la délégation du Groupe où elles ont abordé des programmes du (GFPC/Mansam) dans les domaines de l'éducation, de l'assainissement de l'environnement, de l'autonomisation sociale, économique et politique des femmes et des jeunes.

Mme Dr. Ghada Salah Matar, membre de la délégation, a déclaré que la réunion avait abordé un certain nombre de questions relatives à la société, notamment les questions de paix, les lacunes en matière d'éducation publique au cours des dix dernières années et les questions relatives aux enfants.

Pour sa part, Mme Dr. Sumaya Hamid Mokhtar a déclaré que la réunion traitait la question de la formation et de l'orientation en raison de leur impact direct sur le changement de comportement des individus et des communautés, d'autant plus que le Groupe cherche à changer le comportement consommateur dans la société en une société productive.