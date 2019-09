Algérie: Le ministère de l'Intérieur lance un questionnaire en ligne pour l'évaluation des conditions de scolarité des écoliers

Alger — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a annoncé mardi dans un communiqué, le lancement d'un questionnaire en ligne pour l'évaluation des conditions de scolarité des élèves du cycle primaire au cours de l'année 2019-2020.

"Œuvrant à l'amélioration de la prise en charge des élèves du cycle primaire et à la consolidation de sa contribution à l'atteinte de meilleurs niveaux de rendement scolaire, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire annonce le lancement d'un questionnaire en ligne pour l'évaluation des conditions de scolarité des écoliers au cours de l'année 2019-2020, et ce à travers son site www.interieur.gov.dz", a précisé le communiqué.

Le ministère de l'Intérieur invite les parents d'élèves à "participer et à répondre aux questions contenues dans ce questionnaire en vue de procéder à une évaluation globale de la rentrée scolaire. Aussi, il est à mentionner que l'ensemble des doléances, observations et propositions seront traitées à l'effet de pallier les carences constatées, en prévision des prochaines années scolaires, en s'attelant, ainsi, à l'atteinte des aspirations des parents d'élèves".

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, en outre, le lancement d'un questionnaire en ligne pour l'évaluation du Hadj 2019, et ce à travers son site web, ainsi que sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre de "l'attachement continu à améliorer le service public et en application de l'approche participative adoptée dans l'évaluation de toutes ses activités", et lequel vise à "prendre en considération l'ensemble des doléances, remarques et suggestions dans la préparation des prochaines saisons, mais également l'offre de services répondant aux attentes des citoyens", a indiqué la

source.

Par ailleurs, dans le "souci permanent" de réunir les conditions idoines au bon déroulement de la saison estivale et l'offre "de services de qualité répondant aux attentes des citoyens, conformément à la stratégie tracée reposant sur le principe de l'actualisation continue et l'évaluation participative et œuvrant à la consécration du principe de transparence dans la gestion et du droit d'accès du citoyen à l'information", le ministère a annoncé que les résultats du questionnaire électronique, lancé pour l'évaluation de la saison estivale 2018, sont disponibles sur son site-web et sa page officielle sur Facebook.

Ce questionnaire, réalisé pour la première fois à l'occasion de la saison estivale 2018, est "un outil efficace" pour une évaluation "objective" de la saison estivale en vue de définir les priorités de la commission nationale multisectorielles chargée de la gestion de la saison estivale 2019, installée par le Premier ministre et présidée par le ministère de l'Intérieur, a indiqué la même source.

Cette commission est chargée de coordonner les efforts de tous les acteurs institutionnels pour offrir aux estivants un meilleur accueil au niveau des plages et généraliser les activités de loisirs au niveau des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, a précisé le communiqué.

Selon la même source, les participants à ce questionnaire dont le nombre s'élève à près de 2.000 personnes se sont exprimés sur deux volets, dont le premier concerne l'évaluation globale de la saison estivale, tandis que le second porte sur la gestion des plages. 41,51% des personnes interrogées ont exprimé des avis positifs concernant l'évaluation globale de la saison estivale et 48,7 % ayant exprimé des avis positifs concernant les services offerts au niveau des plages. Quant à la couverture sécuritaire durant la saison estivale, les sondés se sont dits satisfaits à 66,9%.

Par ailleurs, ce questionnaire a permis de classer les cinq premières wilayas en termes de nombre d'affluence des estivants, à savoir: Jijel (21,34%), Alger (9,63%), Bejaia (9,41%), Mostaganem (8,05%) et Oran (7,13%).