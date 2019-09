Algérie: Convention entre les ministères de l'Environnement et de l'éducation pour équiper 2.500 écoles

Blida — Une convention a été signée entre les ministères de l'Environnement et des Energies renouvelables, et de l'éducation nationale, en vue de doter 2.500 écoles à travers le territoire national en équipements environnementaux divers permettant d'inculquer aux élèves les méthodes de préservation de leur milieu, a révélé mercredi à Blida, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zahra Zerouati.

"Cet accord sera effectif dès le parachèvement des procédures administratives liées au lancement des avis d'appels d'offres et des cahiers de charges", a indiqué la ministre dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya, à l'occasion de la rentrée scolaire 2019/2020.

Elle a précisé que la convention en question stipule l'"équipement de 2.500 écoles et établissements éducatifs du pays en matériels pouvant être exploités par les élèves dans le tri sélectif des déchets, entre autres, tout en leur inculquant les méthodes de préservation de l'environnement".

Sur un autre plan, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a annoncé la distribution, à partir d'aujourd'hui (mercredi), à l'initiative de son département ministériel, de livrets et CD, sous le titre "Guide des reflexes environnementaux pour réduire les changements climatiques", destinés aux élèves de 4 e et 5 e années primaires.

Ces brochures élaborées par des spécialistes du domaine, visent selon Mme. Zerouati, à "corriger nombre de reflexes négatifs (relatifs à l'environnement) répandus dans notre société, dans un but de créer une nouvelle génération consciente des défis et risques".

"Une génération à laquelle on aura inculqué les bons reflexes liés aux comportements devant être adoptés vis à vis des ressources naturelles et des alternatives énergétiques, ainsi que leur exploitation idoine, entre autres", a-t-elle dit.

Ces supports, devant être également mis à la disposition des enseignants, vont, selon la ministre, "aider à une meilleure ouverture de l'esprit des élèves concernant le secteur environnemental".

"Le bon et véritable investissement commence par l'esprit des enfants", a-t-elle estimé, à cet égard.

Durant sa visite à Blida, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables s'est rendue à la nouvelle ville de Bouinane où elle a procédé à l'inauguration de trois établissements ouverts pour la premiere fois aux élèves.

Il s'agit de l'école primaire moudjahid "Belkas Amar", du CEM "Benayou Ali" et du lycée "Bachir Brahimi".

Sur place, Mme Zerouati a effectué une tournée au niveau de chacun de ces établissements, affirmant la nécessité d'inculquer aux élèves les bons reflexes et de leur rappeler l'importance de chaque matière scolaire.

La ministre a assisté, à l'occasion, à une partie du cours inaugural présenté aux élèves de première année primaire, sur "l'amour de la patrie, la fidélité à l'unité nationale et le rejet de la Fitna".

La nouvelle ville de Bouinane compte 11 écoles primaires achevées de réalisation et d'équipement, dont cinq ont été ouvertes, le reste seront ouvertes suivant les besoins qui seront exprimés par les habitants, au fur et à mesure des actions de relogement qui se poursuivent toujours.

A cela s'ajoutent trois CEM dont deux déjà inaugurés, et trois lycées, dont deux également ouverts.