Angola: La Refriango offre des bourses internes

Luanda — La Refriango, en partenariat avec l'Association des étudiants des universités privées d'Angola (AEUPA), offre, pour l?année académique 2020, trois bourses, dans le cadre de la première semaine académique de l?institution.

Selon l'Administratrice de marketing de la Refriango, Tânia Jardim, il s'agit d'une bourse d'études pour la première année, d'une bourse d'études complète (trois ans) et d'un stage professionnel dans les domaines d'activité de la société et pour les étudiants qui ont réussi au test de candidature.

Les bourses seront présentées lors de la semaine académique qui se tiendra du 6 au 8 novembre dans les locaux de l'INME Marista, à Luanda, dans le but d'améliorer la formation académique des étudiants angolais, de renforcer l'esprit académique et de rapprocher les différentes universités du secteur public et privé dans le pays. Au cours de l'événement seront présentés des projets d'architecture de référence développés par les universités.

Le programme prévoit des conférences sur les maladies sexuellement transmissibles, la prévention des accidents de la route, la motivation et le talent, des tournois collégiaux de football et de beach volley, de futsal, de basket-ball et de musique.

De nature nationale, l'événement compte 29 établissements d'enseignement supérieur de Luanda.

L'université qui se démarque par ses performances sportives et son adhésion sera sponsorisée par un million de kwanzas pour mener à bien ses activités.