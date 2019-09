Tunisie: Election présidentielle 2019 - L'éradication de la pauvreté, une des priorités du parti Au Cœur de la Tunisie (Porte-parole)

Tunis — La porte-parole du parti Qalb Tounes (Au Cœur de la Tunisie), Samira Chaouchi a indiqué, mercredi, que son parti accorde une priorité à l'institution du "Pacte national de lutte contre la pauvreté".

S'exprimant au cours d'une conférence de presse dans le cadre de la campagne électorale de Nabil Karoui, candidat de Qalb Tounes à l'élection présidentielle anticipée, Samira Chaouachi a expliqué que l'éradication de la pauvreté est tributaire de la mise en place d'un conseil d'orientation qui se chargera de l'exécution du "Pacte national de lutte contre la pauvreté". Lequel conseil, précise-t-elle, sera placé sous la tutelle du président de la République et ouvert à tous les partenaires sociaux et aux forces actives en Tunisie (société civile, experts et compétences nationales dans tous les domaines).

Nabil Karoui, président du parti "Au Cœur de la Tunisie" est arrêté le 23 août 2019, pour suspicion de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, suite à une plainte déposée contre lui par l'organisation I Watch.

La campagne électorale de Nabil Karoui pour la présidentielle anticipée 2019, s'est ouverte, lundi dernier, à Gafsa, en l'absence du candidat.

D'après Samira Chaouchi, le candidat du parti à la présidence Nabil Karoui ne manquera pas d'œuvrer à l'élargissement du champ d'action de l'institution de la présidence de la République, à travers la proposition d'initiatives visant la création des richesses et l'instauration de la justice sociale.

De son côté, Sadok Jabnoun, membre du bureau politique du parti a indiqué que la stratégie économique que propose Qalb Tounes se base sur la libéralisation des ressources économiques et le choix d'un modèle économique réalisant une valeur ajoutée. Il s'agit également, selon lui, d'activer le rôle de la présidence de la République dans le sens de l'impulsion de la diplomatie économique et de conférer davantage d'efficience dans la lutte contre le terrorisme et les crimes.

Il y a lieu d'indiquer que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis a rejeté, hier soir, la demande de libération du candidat à l'élection présidentielle anticipée Nabil Karoui, déposée par son comité de défense le 27 aout 2019.

Rappelons que le président de l'ISIE, Nabil Baffoun avait indiqué le 31 août dernier que Nabil Karoui et Slim Riahi dont les noms figurent sur la liste des candidats à l'élection présidentielle anticipée et qui font l'objet d'une affaire pendante devant la justice, ont le droit de participer à la course électorale tant qu'aucun jugement n'a été rendu à leur encontre.