Afrique: Le pape au Mozambique, Madagascar et Maurice au chevet des plus pauvres

Le pape François entame un périple de 6 jours dans l'Océan indien. Il est arrivé ce mercredi soir 4 septembre à Maputo, la capitale du Mozambique, le week-end prochain il sera dans la capitale malgache d'où il fera un aller- retour lundi à l'île Maurice. Il s'agit de son deuxième voyage en Afrique subsaharienne. Dans la capitale du Mozambique et malgache, l'accent sera mis sur la lutte contre la pauvreté et la justice sociale.

Au Mozambique, une personne sur deux vit avec 1,90 dollar par jour tandis qu'à Madagascar ce sont trois habitants sur quatre qui doivent vivre avec moins de deux dollars.

Aux maux de la pauvreté viennent s'ajouter ceux du dérèglement climatique. Le Mozambique est encore sous le choc du cyclone qui s'est abattu en mars dernier sur la ville de Beira au centre du pays qui a fait 600 morts et des milliers de sans- abri.

De la paix dans ce pays de l'est de l'Afrique il sera également question avec la signature il y a un mois de l'accord historique entre le gouvernement et la Renamo, l'ex-rébellion devenue parti d'opposition .

À Madagascar marquée par des années d'instabilité politique, François est attendu sur le terrain de la lutte contre la pauvreté. Il devrait délivrer une parole claire contre la corruption et le népotisme.

À l'île Maurice où les chrétiens représentent 30% aux côtés des hindous majoritaires, c'est la coexistence religieuse et l'écologie qui seront au rendez-vous. L'île touristique a planté des milliers d'arbres en l'honneur du pape François.

J-1 avant l'arrivée du pape à Madagascar

Alors que le pape est attendu vendredi sur l'île de Madagascar, voisine du Mozambique, une effervescence inhabituelle commence à se faire sentir dans la capitale. Toutes les rues que la papamobile empruntera ont été parées des drapeaux du Vatican. Chaque jour, des sirènes retentissent pour ouvrir le convoi des gendarmes et gardes suisses du Vatican qui repèrent et chronomètrent les itinéraires du pape. Au prix d'embouteillages monstres et d'un pic de pollution rarement égalé.

Du côté du site de la grande messe dominicale, on accélère le rythme : les installations ne sont pas encore tout à fait finies. On prévoit entre 800 000 et 1 million de fidèles. Les premiers pèlerins pourront s'installer sur les lieux dès samedi à 4h du matin. Reportage.

Ce qu'il reste, c'est l'aménagement d'un point de vue technique : la sonorisation, l'installation des 31 écrans géants, les toilettes, l'éclairage [...] Il y a une couche de produit qu'on va pulvériser sur le terrain. Pour stabiliser le sol et pour éviter que les poussières volent et ne perturbent les fidèles.

Enième réunion à Soamandrakizay, le site de 70 hectares aménagé pour accueillir la grande messe papale