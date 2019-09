Ile Maurice: Parricide à Rose-Belle - Les avocats de Kevin Lisette demandent un rapport psychiatrique de leur client

Tony Lisette a été poignardé en plein cœur. C'est ce le rapport de l'autopsie, pratiquée hier, mardi 3 septembre, par le chef du service médico-légale de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a révélé. Aujourd'hui, les avocats de Kevin Lisette, fils de la victime et principal suspect dans l'affaire, ont demandé à ce que leur client soit examiné par un psychiatre lors de sa comparution en cour.

Le jeune homme a retenu les services de Me Neeven Moneesamy et de l'avoué Kaviraj Bokhoree. Devant la cour, ces derniers ont fait savoir que Kevin Lisette est troublé par les images qu'il a en tête et qu'il est confus. Le suspect devra se présenter à nouveau devant la cour le 10 septembre prochain.

Kevin Lisette, qui travaille comme danseur dans un hôtel, avait comparu devant la Bail and Remand Court hier, sous une accusation provisoire de meurtre. Il a ensuite été reconduit en cellule. Pour rappel, après le drame, Kevin Lisette s'était constitué prisonnier au poste de police de Rose-Belle. Il avait avoué aux policiers que, dans un accès de colère, il s'est saisi d'un couteau et a agressé son père, n'ayant pas supporté les «remarques abaissantes» de ce dernier.

Après avoir entendu la version de Kevin Lisette, les officiers du poste de police de Rose-Belle, ceux du Scene of Crime Office, les photographes et un médecin de la police, ainsi que la Criminal Investigation Division (CID) de Rose-Belle se sont rendus sur les lieux du crime. Arrivés sur place, ils ont vu le corps sans vie de Tony Lisette qui gisait dans une mare de sang. Séparé de son épouse, ce dernier, qui vivait à Eau-Coulée, était venu rendre visite à son fils à Rose-Belle.

L'enquête est menée par l'inspecteur Joyprakash et la police de Rose-Belle, sous la supervision de l'assis- tant surintendant de police Boodhram et de l'assistant commissaire de police Veeramalay. Ils sont assistés par la CID de Rose-Belle, dirigée par l'inspecteur Khedoo et le sergent Haurnam.