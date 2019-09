Soudan: Experts et analystes - La Position Communiste envers le Gouvernement de Transion

Khartoum — - Des Experts Universitaires et des Analystes Politiques ont qualifié la Position du Parti Communiste rejetant le Gouvernement de Transition et le Document Constitutionnel d'Etrangère et Bizarre pour toutes les Forces Politiques et les Observateurs.

Essam Dekin, Analyste Politique et Academique, a estimé que les Positions du Parti Communiste Soudanais étaient Etranges et Contraires à la Pensée Marxiste, qui repose sur la Protection des Droits de la Classe Ouvrière et, partant, sur des Positions Contraires à la Volonté des Masses.

Il a dit que le Parti Communiste restait un partenaire dans toutes les Forces qui résultaient de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) tout en faisant des déclarations contraires à cette Réalité, et cela à plusieurs niveaux dans les Nominations du Gouvernement.

Il a ajouté que le Parti Communiste est un partenaire dans chaque Consensus détenu par les FDLC, mais cela se concrétise et a noté que les Positions Communistes ne prédisent pas un Soudan Stable et il ne veut pas de Stabilité.

Il a expliqué que ces Positions confirmaient qu'il souhaitait que les Masses se tournent vers le Gouvernement de Hamdouk, qui n'est pas encore né.

Dekin a appelé les Forces Politiques à contourner le Parti Communiste et à Aller de l'Avant avec la Formation de Structures de Gouvernement de Transition permettant le Passage à la Démocratie.

Ahmed Hassan, Professeur de Droit Constitutionnel dans des Universités Soudanaises, a déclaré que le Parti Communiste pratique la Politique de Différentes Manières, parlant parfois des Conditions et des Normes et la trouvant parfois Affiliée à des Quotas.

Le Professeur Universitaire Osama a déclaré que les Positions du Parti Communiste en ce qui concerne le rejet du Document Constitutionnel du Consensus de FDLC et a souligné que la Stabilité du Soudan a besoin du Consensus de tous les Soudanais.